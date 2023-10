Gli astrofotografi catturano immagini straordinarie della Nebulosa Bolla in momenti diversi

L'astrofotografo Steven Bellavia di Mattituck, New York, ha condiviso le sue accattivanti immagini della Nebulosa Bolla scattate nel 2018 e nel 2023. In risposta alle domande più frequenti sul perché fotografa lo stesso oggetto più volte, spiega che i progressi in attrezzature, tecnologia, software, e le competenze possono portare a miglioramenti significativi nell'acquisizione di astrofotografia.

Nel 2018, Bellavia è rimasta soddisfatta della sua immagine della Nebulosa Bolla, utilizzando i migliori strumenti e tecniche disponibili all'epoca. Tuttavia, col tempo, acquistò una montatura più robusta, un telescopio leggermente più grande e una fotocamera migliorata. Inoltre, ora possiede più filtri con larghezze di banda più strette per migliorare la qualità dell'immagine. Il software di guida che utilizza si è evoluto per incorporare più stelle, mentre il software di acquisizione delle immagini dispone di funzionalità di automazione per migliorare l'efficienza ed evitare errori. L'attrezzatura di Bellavia ora include anche un focheggiatore elettronico che può essere controllato a distanza dal software di acquisizione delle immagini per una messa a fuoco precisa. Inoltre, i progressi nel software di elaborazione hanno introdotto tecniche come l’integrazione ponderata, la deconvoluzione AI, la riduzione del rumore AI e la rimozione delle stelle AI.

Confrontando le immagini del 2018 e del 2023 si possono osservare notevoli differenze. L’immagine del 2023 rivela maggiori dettagli nell’intricata struttura del gas e della polvere che circondano la nebulosa.

Riflettendo sui progressi compiuti nell'astrofotografia, Bellavia esprime il suo stupore per ciò che è ora realizzabile dal suo stesso giardino con attrezzature a prezzi accessibili. Riconosce che viviamo in tempi straordinari per gli appassionati di astronomia.

In conclusione, il confronto di Steven Bellavia tra le immagini della Nebulosa Bolla catturate nel 2018 e nel 2023 evidenzia i continui progressi nell'astrofotografia. La sua storia esemplifica come attrezzature, tecnologia, software e competenze acquisite possano contribuire a miglioramenti significativi nella cattura di immagini straordinarie di oggetti celesti.

Fonte: foto della comunità EarthSky