Dinamica newtoniana modificata: una potenziale alternativa all'ipotesi del Pianeta Nove

By

In un articolo pubblicato di recente intitolato “Dinamica newtoniana modificata come alternativa all’ipotesi del Pianeta Nove”, la professoressa associata di fisica Kate Brown e Harsh Mathur della Case Western Reserve University discutono l’effetto che la Via Lattea avrebbe sugli oggetti nella parte solare esterna. sistema se le leggi della gravità fossero governate dalla dinamica newtoniana modificata (MOND) piuttosto che dalla legge di gravitazione di Newton.

MOND propone che la legge di gravitazione di Newton sia valida fino al punto in cui l'accelerazione gravitazionale diventa sufficientemente piccola da consentire a un diverso regime di comportamento gravitazionale di prendere il sopravvento. Brown e Mathur, che avevano precedentemente studiato l’effetto della MOND sulle dinamiche galattiche, hanno riscontrato un rinnovato interesse per la teoria dopo che gli astronomi hanno annunciato nel 2016 che alcuni oggetti nel sistema solare esterno mostravano anomalie orbitali che potrebbero essere potenzialmente spiegate dalla presenza di un nono pianeta.

I ricercatori miravano a determinare se i dati a sostegno dell’ipotesi del Pianeta Nove escludessero la MOND. Tuttavia, hanno scoperto che MOND prevede gli effetti di clustering osservati dagli astronomi. Hanno sottolineato che l’attuale set di dati è troppo limitato per trarre conclusioni affidabili, lasciando spazio a molteplici possibilità da considerare.

Brown ha spiegato che, indipendentemente dal risultato, questa ricerca sottolinea il potenziale del sistema solare esterno di fungere da laboratorio per testare la gravità ed esplorare problemi fondamentali della fisica.

L'Astronomical Journal, dove è stato pubblicato l'articolo, è una pubblicazione mensile ad accesso aperto sottoposta a peer review dell'American Astronomical Association.

Definizioni:

– Dinamica Newtoniana Modificata (MOND): una teoria che propone un regime alternativo di comportamento gravitazionale quando l'accelerazione gravitazionale diventa sufficientemente piccola.

– Legge di gravitazione di Newton: principio fondamentale secondo cui la forza di gravità tra due oggetti è direttamente proporzionale al prodotto delle loro masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra loro.

Fonte:

– “Dinamica newtoniana modificata come alternativa all’ipotesi del Pianeta Nove” – The Astronomical Journal