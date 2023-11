Nuovo titolo: Individuare una borsa degli attrezzi riflettente nell'orbita terrestre: una rara opportunità di osservare le stelle

Un evento peculiare si è verificato nell'orbita terrestre, affascinando sia gli osservatori delle stelle che gli appassionati di spazio. Un rilascio accidentale durante una passeggiata nello spazio ha portato alla creazione di una nuova entità celeste: una borsa degli attrezzi che fluttua liberamente nello spazio. Il kit di strumenti, rilasciato dagli astronauti della NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara mentre conducevano riparazioni all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ha fatto il giro del pianeta ad una velocità sbalorditiva di circa 17,000 miglia all'ora.

La superficie riflettente della borsa l'ha resa visibile in varie regioni sin dalla sua liberazione involontaria. Le osservazioni attuali indicano che la borsa degli attrezzi si è trasformata in un oggetto orbitale distinto o in detriti spaziali. La forza spaziale americana sta ora monitorando attivamente la sua traiettoria.

Per chi è interessato a intravedere questo straordinario fenomeno sarà necessario un binocolo o un telescopio. Sebbene la borsa degli attrezzi sia relativamente piccola, la sua elevata riflettività consente visibilità nelle giuste condizioni. Stasera (21 novembre), i residenti in alcune parti del Regno Unito, tra cui il Galles del Sud, le Cotswolds e l'Oxfordshire, potrebbero avere l'opportunità di avvistarlo durante le prime ore della sera. Con l'avanzare della notte, si prevede che la borsa degli attrezzi passerà sopra il nord di Londra e la costa orientale.

Per aumentare le possibilità di avvistamento, tieni d'occhio le condizioni meteorologiche. I residenti nel sud della Gran Bretagna potrebbero avere la migliore visibilità tra le 6:24 e le 6:34. Tuttavia, alcuni rapporti suggeriscono che il momento ottimale per osservare la borsa degli attrezzi sarà il 24 novembre, tra le 5:30 e le 5:41.

L'astrofisico Jonathan McDowell dell'Harvard Center for Astrophysicals spiega che la borsa degli attrezzi non si trova in un'orbita stabile e non rimarrà visibile indefinitamente. Si prevede invece che rientrerà nell’atmosfera terrestre e si disintegrerà completamente entro pochi mesi.

Cogli questa rara opportunità di testimoniare la convergenza degli oggetti realizzati dall'uomo con la vastità dello spazio. Mantieni lo sguardo fisso sul cielo e sperimenta l'affascinante bellezza del nostro vicinato cosmico.

FAQ

D: Come posso individuare la borsa degli attrezzi riflettente in orbita?

R: Per individuare la borsa degli attrezzi, avrai bisogno di un binocolo o di un telescopio. Cercalo in regioni specifiche durante le finestre temporali designate, come il Galles del Sud, le Cotswolds e l'Oxfordshire in prima serata. Successivamente, si prevede che passerà sopra il nord di Londra e la costa orientale.

D: Qual è il momento migliore per vedere la borsa degli attrezzi?

R: L'orario consigliato per osservare la borsa degli attrezzi è il 24 novembre, tra le 5:30 e le 5:41. I residenti nel sud della Gran Bretagna, in particolare in regioni come il Galles del Sud, i Cotswolds e l'Oxfordshire, hanno le maggiori possibilità di visibilità tra le 6:24 e le 6:34.

D: La borsa degli attrezzi rimarrà visibile a tempo indeterminato?

R: No, la borsa degli attrezzi non è in un'orbita stabile e si prevede che rientrerà nell'atmosfera terrestre entro pochi mesi. Una volta fatto, brucerà completamente.

D: Chi monitora la traiettoria della borsa degli attrezzi?

R: La US Space Force sta monitorando attivamente la traiettoria della borsa degli attrezzi trasformata in oggetto orbitale.