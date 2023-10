Esaltare il colore dello zinco per espandere le sue potenziali proprietà

I ricercatori dell'Istituto di Scienze Industriali dell'Università di Tokyo hanno fatto un passo avanti nel campo dei complessi di zinco sintetizzando un complesso di zinco a due centri che presenta colore. Questa scoperta potrebbe espandere notevolmente le potenziali proprietà dei materiali di zinco.

Lo zinco è un elemento importante ampiamente presente nei sistemi biologici. È economico da produrre rispetto ad altri metalli e ha una bassa tossicità. Tuttavia, mentre metalli simili mostrano colori vivaci nei complessi metallici, non si pensava che i materiali di zinco presentassero colori diversi.

In uno studio pubblicato su Angewandte Chemie International Edition, i ricercatori hanno spiegato che i cambiamenti di colore nei complessi metallici si verificano quando la luce visibile può spostare gli elettroni tra i loro orbitali. Tuttavia, il divario energetico tra gli orbitali dello ione più stabile dello zinco è maggiore dell'energia della luce visibile, rendendolo incapace di produrre colore.

I ricercatori hanno progettato due molecole contenenti atomi di silicio per accogliere due ioni di zinco. Questi complessi zinco-silile supportavano due atomi di zinco a diverse distanze. In un sistema in cui gli atomi di zinco erano distanti tra loro, il materiale era incolore. Ma nell’altro sistema in cui gli atomi di zinco erano più vicini tra loro, il materiale appariva giallo.

Mettendo in gioco un secondo atomo di zinco, i ricercatori hanno dimostrato che gli atomi di zinco potrebbero lavorare insieme per creare un complesso che assorbe la luce visibile. Questa interazione tra i centri dello zinco amplia le potenziali proprietà dei complessi di zinco e potrebbe portare allo sviluppo di materiali interessanti.

Questa scoperta apre nuove possibilità per lo zinco in termini di interazione con la luce visibile. Data la prevalenza dello zinco in biologia e la sua bassa tossicità, potrebbe trovare nuove applicazioni nel biosensing e nella biocatalisi.

Fonte: Università di Tokyo