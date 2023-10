L’ultima Superluna del 2023: la Luna del Raccolto risplende luminosa

L’estate del 2023 è stata una vera delizia per i fan della luna piena, con quattro Superlune consecutive. La superluna più recente, conosciuta come Harvest Moon, si è verificata il 29 settembre, segnando la fine della stagione della superluna per quest’anno. Una superluna si verifica quando la Luna si trova al o vicino al suo perigeo, il punto più vicino alla Terra nella sua orbita, facendola apparire del 30% più luminosa e del 14% più grande nel cielo.

La Luna del Raccolto è così chiamata perché si verifica tipicamente a settembre, in coincidenza con l’inizio della stagione del raccolto nell’emisfero settentrionale. Quest’anno, gli skywatcher hanno potuto godersi una serie di superlune a partire da luglio, inclusa una rara Super Luna Blu in agosto. Questo è stato un anno particolarmente fortunato per gli amanti della Superluna, poiché la prossima Superluna non si verificherà fino a settembre 2024.

I fotografi di tutto il mondo hanno approfittato dell’illuminazione aggiuntiva fornita dalla superluna e hanno catturato alcune immagini straordinarie. L'astrofotografo Andrew McCarthy ha utilizzato due telescopi per catturare uno scatto dettagliato della Luna Piena del Raccolto mentre si schiariva le nuvole. In Germania, i visitatori dell'Oktoberfest di Monaco si sono goduti un giro in giostra con la luna piena sullo sfondo. In Texas, Matt Lantz ha catturato una vista mozzafiato della Harvest Moon che tramonta dietro un albero di mesquite. E in Italia, il fotografo Lorenzo Di Cola ha assemblato 14 immagini diverse per creare un mosaico che mostra il sorgere della luna per fasi.

La Harvest Moon è un bellissimo evento celeste che non solo illumina il cielo notturno ma offre anche opportunità per fotografie straordinarie. Sia che la osservi da un tetto o da un lago, la superluna è uno spettacolo da vedere. Non perderti la prossima Superluna di settembre 2024!

Definizioni:

– Superluna: quando la luna si trova al o vicino al suo perigeo, il punto più vicino nella sua orbita alla Terra, facendola apparire più grande e luminosa nel cielo.

– Harvest Moon: la luna piena che si verifica più vicino all’equinozio autunnale, tipicamente a settembre, che segna l’inizio della stagione del raccolto nell’emisfero settentrionale.

Fonte:

– Space.com (articolo fonte)