Una luminosa esplosione nello spazio ha causato notevoli disturbi sulla Terra

Un recente studio ha rivelato che una potente esplosione di raggi gamma, conosciuta come la “più brillante di tutti i tempi” (BOAT), ha causato notevoli disturbi attorno alla Terra quando ha colpito il nostro pianeta. Si ritiene che questo lampo di raggi gamma, ufficialmente designato GRB 221009A, sia l'esplosione cosmica più potente dai tempi del Big Bang.

La BOAT è stata rilevata nell’ottobre 2022 da un gruppo di satelliti ad alta energia in orbita attorno alla Terra. Si pensa che abbia avuto origine da una stella massiccia situata a oltre 2 miliardi di anni luce di distanza. L'esplosione di questa stella ha creato una supernova prima di collassare in un buco nero. Quando la radiazione dell’esplosione raggiunse il nostro pianeta, generò gravi effetti nella ionosfera terrestre.

La ionosfera, che è uno strato dell'atmosfera che si estende da circa 30 a 600 miglia sopra la superficie del pianeta, contiene un'alta concentrazione di particelle caricate elettricamente. Lo studio degli effetti della BOAT sulla ionosfera potrebbe fornire informazioni sulla possibilità che eventi simili abbiano causato estinzioni di massa in passato.

La BOAT era eccezionalmente luminosa e di lunga durata, superando qualsiasi lampo di raggi gamma misurato in precedenza. La sua energia era almeno 10 volte più potente della successiva esplosione più energetica mai rilevata. I fotoni emessi dal BOAT avevano livelli di energia più elevati di quelli generati dal Large Hadron Collider (LHC), un potente acceleratore di particelle.

Durante gli 800 secondi in cui i raggi gamma della BOAT bombardarono la Terra, la sua energia fu sufficiente a disturbare la ionosfera per diverse ore. Questo disturbo era osservabile nella ionosfera situata a poche decine di chilometri sopra la superficie terrestre. Anche i segnali radio che rimbalzano tra la superficie e la ionosfera hanno mostrato variazioni misurabili.

Il fatto che la BOAT abbia avuto un effetto così misurabile sulla ionosfera, nonostante abbia viaggiato per 2 miliardi di anni per raggiungere la Terra, suggerisce che una stella massiccia che morisse nelle vicinanze della Terra sarebbe catastrofica per la vita sul nostro pianeta. Un vicino lampo di raggi gamma derivante dalla collisione di stelle di neutroni potrebbe non solo avere un impatto sulla ionosfera, ma anche spogliare lo strato di ozono del nostro pianeta, lasciando la vita esposta alle dannose radiazioni ultraviolette del sole.

Il gruppo di ricerca mira ad analizzare dati simili raccolti dal China Seismo-Electromagnetic Satellite (CSES) e a correlarli con altri lampi di raggi gamma osservati da diversi satelliti. Ciò aiuterà a comprendere meglio gli effetti di queste potenti esplosioni cosmiche e il loro potenziale impatto sulla Terra in futuro.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è un lampo di raggi gamma?

R: Un lampo di raggi gamma è un'esplosione estremamente energetica che emette intensi lampi di raggi gamma, la forma più energetica di radiazione elettromagnetica.

D: Cos'è la ionosfera?

R: La ionosfera è uno strato dell'atmosfera terrestre che contiene un'alta concentrazione di particelle caricate elettricamente. Si estende da circa 30 a 600 miglia sopra la superficie del pianeta.

D: In che modo i lampi di raggi gamma influenzano la Terra?

R: I lampi di raggi gamma possono causare disturbi significativi nell'atmosfera terrestre, in particolare nella ionosfera. Possono anche avere potenzialmente effetti dannosi sullo strato di ozono, esponendo la vita sulla Terra alle dannose radiazioni ultraviolette del sole.

D: Un lampo di raggi gamma potrebbe causare estinzioni di massa?

R: Lo studio degli effetti dei lampi di raggi gamma, come il BOAT, sulla ionosfera potrebbe fornire informazioni sulla possibilità che eventi simili in passato abbiano causato estinzioni di massa sulla Terra.

D: Come fanno gli scienziati a rilevare i lampi di raggi gamma?

R: Gli scienziati utilizzano una rete di satelliti ad alta energia in orbita attorno alla Terra per rilevare e studiare i lampi di raggi gamma. Questi satelliti sono progettati specificamente per catturare le intense raffiche di raggi gamma emessi durante queste esplosioni cosmiche.