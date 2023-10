Lumaca Margarita appena scoperta trovata nelle Florida Keys

I ricercatori hanno fatto un'entusiasmante scoperta nelle Florida Keys: una nuova specie di vibrante lumaca gialla chiamata Cayo margarita. Questo minuscolo invertebrato è privo del tradizionale guscio di lumaca, ma è dotato della capacità di sparare ragnatele di muco tossiche. In onore del defunto Jimmy Buffett, alla lumaca è stato dato il nome scientifico Cayo margarita, ispirato alla sua canzone "Margaritaville".

La lumaca Cayo Margarita è stata trovata nella barriera corallina, l'unico sistema di barriera corallina negli Stati Uniti. La sua vicinanza alla costa della Florida e la sua sorprendente colorazione lo hanno reso perfetto per il suo nome unico. Queste lumache crescono fino a raggiungere una dimensione di circa 0.4 pollici e usano il loro muco tossico per catturare plancton, alghe e detriti. Fanno affidamento sulle correnti oceaniche per portare il cibo oltre le loro reti di muco.

È interessante notare che la lumaca Cayo margarita appartiene alla famiglia dei Vermetidae, note anche come lumache verme. A differenza delle lumache tradizionali, non usano il guscio come protezione. Invece, i loro gusci agiscono come un cavo, ancorandoli alla barriera corallina per tutta la loro vita. Un'altra scoperta affascinante legata alla lumaca Cayo margarita è il Cayo galbinus, una lumaca verde lime trovata dagli stessi ricercatori in Belize.

Gli scienziati ritengono che i colori vivaci delle lumache di Cayo siano un deterrente per gli altri animali, avvertendoli di stare alla larga. Ciò consente alle lumache di sopravvivere senza la necessità di gusci protettivi. Inizialmente i ricercatori pensavano che le due lumache potessero essere sottospecie che avevano adattato i loro colori in base alla loro posizione, ma presto scoprirono che erano geneticamente distinte.

Le lumache di Cayo potrebbero essere alcune delle poche creature marine che potrebbero trarre beneficio dai cambiamenti climatici. Preferiscono ancorarsi ai coralli morti, una condizione che potrebbe diventare più comune con l’aumento della temperatura dell’oceano e lo sbiancamento dei coralli. Tuttavia, la disponibilità di cibo può diventare un problema negli ambienti di barriera corallina morta.

Questa scoperta ci ricorda che ci sono ancora molte specie in attesa di essere identificate, anche in aree ben studiate come le Florida Keys. Le lumache Cayo Margarita sono state trovate in una barriera corallina molto visitata, ma sono rimaste nascoste finché i ricercatori non hanno dato un'occhiata più da vicino. Ciò sottolinea il fatto che c’è ancora molto da imparare sull’affascinante biodiversità del nostro pianeta.

