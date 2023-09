Un nuovo teropode Avialan svela approfondimenti sull'evoluzione dei primi uccelli nel tardo Giurassico

By

Un nuovo dinosauro teropode avialano di 150 milioni di anni chiamato Fujianvenator prodigiosus è stato scoperto in Cina, facendo luce sull'evoluzione iniziale degli uccelli e sull'ecosistema terrestre del Giurassico superiore. Gli Avialan sono un clade che include tutti gli uccelli moderni ma non Deinonychus o Troodon.

Fino ad ora, la nostra comprensione della prima evoluzione degli avialans è stata limitata a causa della mancanza di fossili del periodo Giurassico, a parte il Giurassico medio-tardo Yanliao Biota nel nord-est della Cina e i calcari tedeschi di Solnhofen. Queste scoperte coprono un intervallo di circa 30 milioni di anni tra il Giurassico e i più antichi uccelli conosciuti del Cretaceo. Gli avialani del Giurassico sono fondamentali per svelare l'origine evolutiva degli uccelli e risolvere la controversia filogenetica che circonda le loro origini.

Il nuovo teropode avialano, Fujianvenator prodigiosus, mostra una combinazione unica di morfologie condivise con altri avialani, troodontidi e dromaeosauridi, suggerendo un'evoluzione a mosaico nella prima evoluzione degli uccelli. Mentre la morfologia degli arti anteriori del Fujianvenator si allinea con la proporzione tipica degli arti degli uccelli, l'architettura degli arti posteriori è decisamente insolita. La parte inferiore allungata della gamba e altre caratteristiche indicano che Fujianvenator potrebbe aver vissuto in un ambiente simile a una palude come corridore ad alta velocità o trampoliere con le gambe lunghe, rappresentando una nicchia ecologica precedentemente sconosciuta per i primi avialani.

I fossili di Fujianvenator furono scoperti nella fauna Zhenghe del tardo Giurassico, che si trova nella provincia del Fujian, in Cina. L'insieme di fossili di vertebrati rinvenuti in questo sito comprende teleostei, testudini e choristoderes, fornendo preziose informazioni sulla fauna regionale durante il periodo Giurassico superiore-Cretaceo inferiore. La fauna Zhenghe fornisce prove della fauna terrestre e offre nuove opportunità per studiare l'ecosistema del Giurassico superiore.

La scoperta di Fujianvenator e della fauna Zhenghe amplia la nostra conoscenza dell'evoluzione degli avialani e della diversità dell'ecosistema terrestre del Giurassico superiore. È prevista l'esplorazione continua dell'area per scoprire ulteriori approfondimenti su questo affascinante periodo della storia della Terra.

Fonte:

– Xu, L., Wang, M., Chen, R., Dong, L., Lin, M., Xu, X., Tang, J., You, H., Zhou, G., Wang, L. , Lui, W., Li, Y., Zhang, C., & Zhou, Z. (2023). Un nuovo teropode avialano proveniente da una fauna terrestre emergente del Giurassico. Natura, 10.1038/s41586-023-06513-7.