Svelare i segreti dello sviluppo dell’embrione umano: i modelli sintetici forniscono informazioni

Introduzione

Il processo di sviluppo dell’embrione umano è una meraviglia scientifica che rimane avvolta nel mistero. Nonostante i progressi significativi nella comprensione dello sviluppo dell’embrione negli animali, le complessità dello sviluppo dell’embrione umano, soprattutto nel cruciale primo mese, ci sono in gran parte sfuggiti. Tuttavia, i recenti progressi nella ricerca sulle cellule staminali hanno aperto nuove possibilità per svelare questo enigma. Gli scienziati di tutto il mondo sono ora in grado di creare strutture simili a embrioni in laboratorio. Queste strutture, sebbene incapaci di trasformarsi in un feto, imitano le prime fasi dello sviluppo umano. Studiando questi modelli sintetici, i ricercatori sperano di ottenere preziose informazioni sugli aborti spontanei, sui difetti congeniti e sugli effetti dei farmaci durante la gravidanza.

Cosa hanno ottenuto gli scienziati?

Queste strutture simili a embrioni, più piccole di un chicco di riso, rappresentano i tipi di cellule chiave necessarie per lo sviluppo dell'embrione, come la placenta, il sacco vitellino e la membrana esterna. Pur essendo prive di un cuore pulsante o di un cervello, queste strutture si sviluppano fino a raggiungere uno stadio equivalente al 14° giorno di un embrione umano nel grembo materno. In questa fase, gli embrioni naturali acquisiscono strutture interne essenziali per lo sviluppo degli organi del corpo. I modelli sintetici, sviluppati da un team israeliano, si sono rivelati i più accurati fino ad oggi. Significativamente, non è stata apportata alcuna modifica genetica per generare questi diversi tipi di cellule, ma sono stati utilizzati solo segnali chimici.

Come vengono coltivati ​​gli embrioni in un laboratorio?

A differenza dei metodi tradizionali che si basano sugli ovuli fecondati, il team israeliano ha iniziato con cellule staminali pluripotenti derivate da cellule cutanee umane adulte. Queste cellule versatili possono essere programmate per svilupparsi in vari tipi cellulari e sono comunemente utilizzate nella ricerca biomedica. Il team ha riprogrammato queste cellule in uno “stato ingenuo” corrispondente al settimo giorno dello sviluppo naturale dell’embrione. Un gruppo di cellule, destinato a diventare l'embrione, era intatto. Gli altri due gruppi sono stati trattati con sostanze chimiche specifiche che hanno attivato i geni responsabili dello sviluppo dei tessuti necessari per sostenere l'embrione. Dopo due giorni, i tre gruppi sono stati riuniti. Entro il quarto giorno, la struttura simile all’embrione ha cominciato a prendere forma, rivelando regioni distinte in cui si sarebbero formati l’embrione e il sacco vitellino.

FAQ

1. Questi modelli sintetici sono veri embrioni umani?

No, questi modelli sintetici sono gruppi di cellule coltivate in laboratorio che imitano le prime fasi dello sviluppo umano. Non possiedono la capacità di svilupparsi in un feto.

2. In che modo lo studio di questi modelli sintetici aiuta a comprendere lo sviluppo dell'embrione umano?

Studiando questi modelli, gli scienziati possono acquisire conoscenze sui complessi processi dello sviluppo iniziale dell'embrione, portando a una migliore comprensione degli aborti spontanei, dei difetti congeniti e degli effetti dei farmaci durante la gravidanza.

3. Esistono controversie sull'uso di strutture sintetiche simili ad embrioni?

Sì, l’uso di questi modelli sintetici solleva questioni etiche riguardanti il ​​loro status, il trattamento e il potenziale uso improprio. La comunità scientifica continua a impegnarsi nelle discussioni su queste preoccupazioni.

