Avanzamento della ricerca biomedica: modelli embrionali derivati ​​da cellule staminali

Gli scienziati sono da tempo alle prese con i misteri della divisione cellulare umana e dello sviluppo dell’embrione. La complessità di questi processi, soprattutto nel primo mese critico, è sfuggita ai ricercatori per anni. Tuttavia, i recenti progressi nella tecnologia delle cellule staminali hanno aperto la strada a una svolta. I laboratori di tutto il mondo stanno ora generando strutture simili a embrioni da cellule staminali – gruppi di cellule che imitano gli embrioni ma non possono trasformarsi in un feto. Queste strutture, create senza la necessità di ovuli o sperma, promettono una comprensione più profonda delle complicazioni della gravidanza, dei difetti congeniti congeniti e degli effetti dei farmaci assunti durante la gravidanza.

Le ultime strutture simili a embrioni sviluppate da un team israeliano mostrano una notevole precisione nel replicare le prime fasi dello sviluppo umano. Questi modelli incorporano tutti i tipi cellulari cruciali necessari per lo sviluppo embrionale, tra cui la placenta, il sacco vitellino e la membrana esterna. Consentendo a queste strutture di svilupparsi per otto giorni, equivalenti al 14° giorno di un embrione umano nel grembo materno, i ricercatori hanno osservato la formazione di strutture interne necessarie per l'ulteriore sviluppo degli organi.

Per far crescere queste strutture simili a embrioni in laboratorio, i ricercatori hanno utilizzato cellule staminali pluripotenti, cellule malleabili con il potenziale di trasformarsi in vari tipi di cellule. Riprogrammando queste cellule a uno “stato ingenuo”, simile al settimo giorno dello sviluppo naturale dell’embrione, il team ha posto le basi per un’ulteriore crescita. I nudge chimici hanno innescato specifiche espressioni genetiche, che hanno portato alla formazione del tessuto necessario per sostenere l’embrione. Il passaggio finale prevedeva la combinazione dei tre gruppi di cellule per formare la struttura simile all'embrione.

Sebbene questi modelli siano promettenti, le sfide rimangono. Attualmente, solo l’1% delle cellule aggregate si auto-organizza con successo in una struttura simile a un embrione. Aumentare questa efficienza sarà fondamentale affinché questi modelli diventino strumenti preziosi nella ricerca scientifica. Anche la coltura di queste strutture oltre i 14 giorni presenta limitazioni e ostacoli. Tuttavia, i ricercatori sono ottimisti sul fatto che i continui progressi e perfezionamenti in questo campo forniranno informazioni essenziali sullo sviluppo embrionale.

FAQ:

D: Cosa sono le strutture simili all'embrione?

R: Le strutture simili agli embrioni sono gruppi di cellule coltivate in laboratorio che imitano le prime fasi dello sviluppo umano prima che avvenga la formazione degli organi. Non hanno né un cuore che batte né un cervello.

D: Come vengono create le strutture simili a embrioni?

R: Queste strutture vengono generate utilizzando cellule staminali pluripotenti, che vengono riprogrammate in uno “stato ingenuo”. Espressioni genetiche specifiche vengono attivate tramite sollecitazioni chimiche per sviluppare i tessuti necessari.

D: Cosa si può imparare da questi modelli di embrioni?

R: I modelli di embrioni offrono il potenziale per effettuare ricerche sugli aborti spontanei, sui difetti congeniti congeniti e sugli effetti dei farmaci assunti durante la gravidanza. Forniscono informazioni sulla formazione di strutture embrionali cruciali.

D: Quali sfide devono affrontare questi modelli?

R: L'efficienza dell'autorganizzazione cellulare in una struttura simile all'embrione è attualmente bassa. Inoltre, coltivare queste strutture oltre i 14 giorni presenta sfide che ne limitano il potenziale.