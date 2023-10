Il futuro dell'informatica: controllo delle onde di spin con superconduttori su un chip

Gli scienziati della TU Delft hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nel campo della fisica quantistica. Hanno dimostrato con successo che è possibile controllare minuscole onde nei magneti su un chip utilizzando superconduttori. Secondo un comunicato stampa dell’università, queste “onde di spin” nei magneti racchiudono un grande potenziale per la futura tecnologia informatica ad alta efficienza energetica o come dispositivi di accoppiamento nei computer quantistici.

Le onde di spin sono onde in un materiale magnetico che possono essere utilizzate per trasmettere informazioni. Per anni gli scienziati sono stati alla ricerca di un modo efficiente per controllare e manipolare queste onde di spin al fine di sviluppare un’alternativa efficiente dal punto di vista energetico all’elettronica tradizionale. Questa svolta fornisce ai fisici nuove conoscenze sull’interazione tra magneti e superconduttori, offrendo una strada promettente per future soluzioni efficienti dal punto di vista energetico.

I ricercatori hanno ottenuto questo controllo utilizzando un elettrodo superconduttore come specchio per le onde di spin. Un'onda di spin genera un campo magnetico che, a sua volta, induce una supercorrente nel superconduttore. Questa supercorrente agisce come uno specchio per riflettere il campo magnetico sull'onda di spin, consentendo così un controllo e una manipolazione precisi. Variando la temperatura dell'elettrodo, è possibile regolare con precisione l'entità della variazione nella lunghezza d'onda dell'onda di spin.

Per visualizzare e misurare queste onde di spin, il gruppo di ricerca ha utilizzato un sensore unico che utilizza gli elettroni nel diamante. Questa tecnica ha permesso loro di guardare attraverso il superconduttore opaco e osservare le onde di rotazione sottostanti, simile a uno scanner MRI che scruta all’interno del corpo umano.

Sebbene la tecnologia delle onde spin sia ancora agli inizi, questa scoperta apre le porte allo sviluppo di circuiti a onde spin ad alta efficienza energetica. Utilizzando elettrodi superconduttori, i ricercatori possono ora progettare dispositivi che producono calore e onde sonore minime, rivoluzionando vari campi come filtri di frequenza, risonatori, transistor e connettori per computer quantistici.

