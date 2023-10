Il fotografo supera la copertura nuvolosa per catturare una rara eclissi solare

Una fitta copertura nuvolosa ha minacciato di rovinare la visione dell'eclissi solare anulare di ieri nella regione dell'East Kootenay. Tuttavia, uno squarcio improvviso tra le nuvole ha permesso al tecnico del laboratorio di astronomia del College of the Rockies Rick Nowell di catturare alcuni scatti del raro evento. Nowell ha descritto lo sforzo richiesto per fotografare l'eclissi, compreso il reperimento dell'attrezzatura necessaria e la regolazione del telescopio per una messa a fuoco ottimale. Nonostante le difficoltà, Nowell è riuscito a catturare la migliore foto dell'eclissi, catturando anche due macchie solari.

L'eclissi parziale è iniziata alle 9:11 di sabato 14 ottobre, con la Luna che copriva il 67% del Sole al suo picco alle 10:25. La riuscita cattura dell'evento da parte di Nowell serve come testimonianza della sua determinazione e abilità tecnica.

La fotografia di eclissi può essere un'impresa complessa, che richiede attrezzature e conoscenze specializzate. Alcuni dei termini menzionati da Nowell includono un telescopio Celestron, un riduttore di focale, un dorso visivo, un focheggiatore Crayford e un cercatore. Questi sono tutti strumenti che svolgono un ruolo importante nel catturare immagini chiare e precise di eventi celesti come le eclissi.

Vale la pena notare che osservare un'eclissi solare senza un'adeguata protezione degli occhi può essere pericoloso e potenzialmente causare danni permanenti agli occhi. Pertanto, è essenziale utilizzare un filtro solare o visualizzare l'eclissi indirettamente utilizzando tecniche di proiezione, come descritto da Nowell quando ha utilizzato il coperchio della scatola del filtro bianco come schermo di proiezione.

