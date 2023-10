Il potere dell'apprendimento e della percezione negli organismi senza cervello

La capacità degli organismi senza cervello di apprendere e percepire è un notevole esempio di evoluzione adattiva. Sebbene il cervello sia un organo cruciale per gli animali, poiché consente risposte flessibili e sopravvivenza in ambienti imprevedibili, molti organismi non dispongono di questo sistema di controllo centrale. Tuttavia, la loro capacità di apprendere e percepire non è meno importante per la loro sopravvivenza e riproduzione.

L'apprendimento, definito come un cambiamento nel comportamento derivante dall'esperienza, assume forme diverse. L’apprendimento non associativo implica la distrazione o l’abituarsi a stimoli ripetuti, mentre l’apprendimento associativo implica il collegamento di segnali con comportamenti. Forme più elevate di apprendimento, come quello concettuale, linguistico e musicale, richiedono cervelli complessi con strutture e connessioni specializzate.

Tuttavia, recenti ricerche mettono in discussione il presupposto secondo cui l’apprendimento è esclusivo degli organismi dal cervello complesso. Esempi di apprendimento in organismi senza cervello hanno rimodellato la nostra comprensione delle capacità cognitive attraverso l’albero della vita. Ad esempio, l'anemone a perlina può abituarsi alla presenza di cloni genetici, adattando la sua aggressività nei loro confronti. Le meduse, nonostante le loro poche migliaia di neuroni, possono associare i cambiamenti nell’intensità della luce al feedback tattile per navigare in modo efficace nei loro ambienti.

Anche gli organismi senza neuroni mostrano capacità di apprendimento. Le muffe melmose, protisti unicellulari, dimostrano abilità cognitive come memorizzare i percorsi verso il cibo e imparare dalle esperienze passate. Le piante, come le acchiappamosche di Venere e le piante della vergogna, mostrano l'apprendimento attraverso i loro sensori e comportamenti adattivi. Questi risultati hanno acceso dibattiti sulla possibilità che le piante possano essere considerate agenti intelligenti.

L’evidenza dell’apprendimento negli organismi senza cervello mette alla prova la nostra comprensione delle sensazioni, del pensiero e del comportamento. Solleva questioni etiche su come trattiamo questi organismi in vari contesti, data la loro capacità di apprendere e potenzialmente sentire. Inoltre, studiare e apprezzare le vite diverse e uniche degli organismi senza cervello ci permette di riflettere sul nostro posto nell’albero della vita e sull’importanza di conservare e apprezzare tutte le forme di vita.

Fonte: Università di Sydney