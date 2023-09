Un nuovo labirinto di fuga: robot morbidi navigano in spazi complessi con intelligenza fisica

I robot morbidi realizzati in elastomero a cristalli liquidi possono navigare in spazi complessi senza computer o input umani. Sviluppati da un team della North Carolina State University, questi robot si basano sul concetto di intelligenza fisica, il che significa che i loro comportamenti sono dettati dai materiali di cui sono realizzati e dal loro design strutturale. I robot, somiglianti a pezzi di spago, sono stati in grado di navigare nei labirinti e persino di aggirare ostacoli in movimento.

Il team ha recentemente presentato una versione migliorata del robot in grado di gestire scenari ancora più complicati. I robot sono realizzati con lo stesso elastomero a cristalli liquidi di prima, ma la differenza fondamentale è il design asimmetrico. Una metà del robot è un nastro attorcigliato che può allungarsi in una linea retta, mentre l'altra metà è un nastro più stretto che si attorciglia su se stesso. Questa asimmetria crea forze diverse su ciascuna estremità del robot, permettendogli di girare senza dover entrare in contatto con un oggetto.

Il robot, chiamato dagli autori “maze escaper”, è in grado di navigare labirinti con pareti mobili e spazi più piccoli delle sue dimensioni corporee. La capacità di muoversi in archi gli consente di dimenarsi senza ostacoli. I ricercatori ritengono che questa tecnologia abbia potenziali applicazioni nella progettazione di robot morbidi, in particolare per applicazioni in cui i robot possono raccogliere energia termica dal loro ambiente.

Questa svolta nella robotica morbida dimostra il potere dell’intelligenza fisica e apre possibilità per approcci innovativi nella progettazione dei robot. Lo studio che descrive dettagliatamente questo sviluppo è pubblicato sulla rivista Science Advances.

Fonte:

– Rivista: i progressi della scienza

– Università statale della Carolina del Nord