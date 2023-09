Soft Robot si muove in ambienti complessi utilizzando l'intelligenza fisica

Riepilogo: i ricercatori hanno sviluppato un robot morbido “senza cervello” in grado di navigare autonomamente attraverso ambienti complessi utilizzando l’intelligenza fisica. A differenza dei modelli precedenti, che potevano girarsi solo incontrando ostacoli, questo robot può girare da solo grazie al suo design asimmetrico. Il robot è realizzato in elastomeri di cristalli liquidi a forma di nastro e viene messo in movimento quando posizionato su una superficie più calda dell'aria ambiente. Più calda è la superficie, più velocemente rotola. Questo movimento unico consente al robot di muoversi in archi, attraversare labirinti dinamici ed evitare di rimanere intrappolato tra oggetti paralleli.

Un team di ricercatori della North Carolina State University ha sviluppato un lavoro precedente sulla navigazione robotica per creare un nuovo robot in grado di navigare in ambienti ancora più complessi e dinamici. Il precedente robot morbido poteva navigare in semplici labirinti ma poteva girarsi solo quando incontrava un ostacolo, con la possibilità di rimanere bloccato.

Il nuovo robot “senza cervello” non ha bisogno di computer o guida umana poiché opera attraverso l'intelligenza fisica. È costituito da elastomeri a cristalli liquidi nastriformi che si mettono in movimento quando posizionati su una superficie più calda dell'aria ambiente. La porzione del nastro che tocca la superficie si contrae, inducendo un movimento rotatorio. Il design asimmetrico del robot gli consente di girare senza entrare in contatto con un oggetto. Si muove descrivendo degli archi, il che gli consente di navigare nei labirinti senza rimanere bloccato e di dimenarsi tra ostacoli paralleli.

I ricercatori hanno dimostrato la capacità del robot di spostarsi in labirinti complessi, compresi quelli con pareti mobili, e di adattarsi a spazi ristretti. Hanno testato il robot sia su una superficie metallica che sulla sabbia. Lo sviluppo di questo robot rappresenta un passo avanti nella progettazione dei robot morbidi, in particolare per le applicazioni in cui possono raccogliere energia termica dall’ambiente.

Lo studio, intitolato “Physically Intelligent Autonomous Soft Robotic Maze Escaper”, sarà pubblicato sulla rivista Science Advances. La ricerca è stata sostenuta da finanziamenti della National Science Foundation.

– Università statale della Carolina del Nord: https://news.ncsu.edu/2021/09/physically-intelligent-soft-robot/

– Progressi scientifici: https://advances.sciencemag.org/content/7/37/eabe4469