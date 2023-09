Le meduse sfidano la comprensione tradizionale dell’apprendimento senza un cervello centrale, innescando intuizioni evolutive

I ricercatori hanno fatto una scoperta interessante sulle cubomeduse caraibiche: nonostante siano prive di un cervello centrale, queste creature possono imparare attraverso l'associazione. Questa capacità cognitiva, che in precedenza si riteneva richiedesse un sistema nervoso centralizzato, è stata osservata quando le meduse si associano all'urto contro qualcosa con un segnale visivo per evitare future collisioni. Gli esperimenti condotti per scoprire questa capacità sono stati progettati per imitare l'ambiente naturale delle meduse, portando a osservazioni biologicamente significative. Ulteriori studi sui piccoli complessi “occhio-cervello” delle meduse, noti come ropalia, potrebbero far luce sulle origini evolutive dell'apprendimento.

Questa scoperta rivoluzionaria mette in discussione le opinioni di lunga data sulla cognizione e sulla necessità di un cervello per l’apprendimento. La cubomedusa, insieme ad altri cnidari come gli anemoni di mare, mostra un apprendimento associativo, un processo cognitivo che in precedenza si pensava richiedesse un sistema nervoso centralizzato. Questa rivelazione apre nuove prospettive sull’evoluzione dell’apprendimento e della cognizione, suggerendo che queste capacità potrebbero essersi sviluppate molto prima nell’albero della vita di quanto si credesse in precedenza.

Le implicazioni di questa ricerca si estendono oltre il regno della biologia. Comprendere i meccanismi di apprendimento di un organismo semplice come una medusa potrebbe avere profonde implicazioni per l’intelligenza artificiale (AI) e la ricerca sulle reti neurali. La natura decentralizzata del sistema nervoso delle meduse, dove ogni ropalio può funzionare e apprendere in modo indipendente, fornisce un modello unico per i sistemi di apprendimento distribuiti.

Gli studi sulle reti neurali delle meduse lunari hanno già fornito informazioni sulla regolazione del movimento e sulla resilienza del sistema nervoso. I ricercatori dell’Università di Bonn hanno persino sviluppato un modello matematico per esplorare come l’eccitazione delle cellule nervose consente movimenti efficienti delle meduse. Questa ricerca potrebbe contribuire a migliorare il controllo autonomo dei robot subacquei basati sui principi del nuoto delle meduse, e questi principi potrebbero avere applicazioni più ampie nel campo della robotica.

Inoltre, lo studio dei meccanismi di apprendimento delle cubomeduse potrebbe anche influenzare lo sviluppo di sistemi di apprendimento non biologici. Comprendendo come un organismo semplice come una medusa apprende e adatta il proprio comportamento, i ricercatori possono potenzialmente progettare sistemi di intelligenza artificiale che apprendono dall’ambiente e si adattano in modo simile. Ciò potrebbe portare alla creazione di sistemi di intelligenza artificiale più robusti e adattabili in grado di operare efficacemente in ambienti complessi e imprevedibili.

Le conoscenze acquisite dai meccanismi di apprendimento delle meduse hanno il potenziale per rivoluzionare i campi dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico. Potrebbero contribuire ad aprire la strada allo sviluppo di nuovi algoritmi che apprendono da fonti non tradizionali, ampliando le possibilità dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico in varie applicazioni.

