Le capacità di apprendimento delle meduse scatola: una finestra sull'evoluzione dell'apprendimento

I ricercatori hanno scoperto che le meduse, note per il loro complesso sistema visivo, possiedono anche la capacità di apprendere. Queste creature senza cervello controllano il proprio corpo attraverso una rete distribuita di neuroni e la comprensione delle loro capacità cognitive potrebbe fornire informazioni sull’evoluzione dell’apprendimento.

Lo studio dell'apprendimento nelle scatole di gelatine ha rappresentato una sfida per gli scienziati poiché avevano bisogno di trovare un comportamento che potesse essere addestrato in laboratorio. I ricercatori, guidati dal biologo Anders Garm dell'Università di Copenaghen, hanno deciso di concentrarsi sul rapido movimento di dietrofront che le gelatine eseguono quando si avvicinano alle radici delle mangrovie. Il contrasto tra le radici scure e l'acqua chiara può cambiare a causa delle condizioni torbide, rendendo difficile per le gelatine misurare la distanza dalle radici.

Per verificare se le gelatine potessero imparare a riconoscere ed evitare la collisione con le radici, i ricercatori hanno creato dei secchi con strisce chiare e scure alternate che rappresentano le radici e l'acqua. Quando le strisce avevano un contrasto elevato, le gelatine della scatola non finivano mai nelle pareti del secchio. Tuttavia, con meno contrasto, le gelatine iniziarono a scontrarsi. Dopo alcune collisioni, le box gelatine hanno cambiato comportamento, nuotando più lontano dallo schema sulle pareti e aumentando il numero di volte in cui hanno eseguito la manovra di dietrofront.

In ulteriori esperimenti, i ricercatori hanno rimosso i neuroni visivi dalle meduse scatola e li hanno osservati in una capsula. Alle cellule sono state mostrate immagini a strisce mentre ricevevano un piccolo impulso elettrico per simulare la collisione. Nel giro di pochi minuti, le cellule hanno iniziato a segnalare alla medusa di girarsi.

I ricercatori non coinvolti nello studio hanno elogiato i risultati e li hanno considerati un progresso significativo nella comprensione delle origini dell’apprendimento negli cnidari, che includono anemoni di mare, idre e meduse.

Gli studi futuri mirano a identificare le cellule specifiche responsabili delle capacità di apprendimento delle cubomeduse e ad esaminare i cambiamenti molecolari che si verificano in queste cellule mentre incorporano nuove informazioni. Questa ricerca potrebbe far luce sulla capacità di apprendere se le cellule nervose sono universali, indipendentemente dalla loro presenza in una struttura cerebrale centralizzata.

– Definizione di cnidari: un gruppo di animali che comprende anemoni di mare, idre e meduse.

– Citazione: Ken Cheng, professore alla Macquarie University di Sydney, Australia.