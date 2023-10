Le incredibili capacità di apprendimento delle meduse caraibiche

Una nuova ricerca ha rivelato che le meduse caraibiche, nonostante le loro piccole dimensioni e la mancanza di cervello, sono in grado di imparare a evitare gli ostacoli utilizzando segnali visivi. Questa capacità cognitiva, nota come “apprendimento associativo”, non è mai stata osservata prima negli animali con un sistema nervoso così primitivo. Rispetto ad animali più avanzati, dotati di cervello, come i moscerini della frutta o i topi, le meduse mostrano livelli di prestazione simili.

La medusa scatola dei Caraibi, conosciuta anche come Tripedalia Cystophora, è nota per la sua capacità di navigare attraverso acque torbide e radici di mangrovie sommerse. Ciò comporta rischi che potrebbero danneggiare i loro fragili corpi gelatinosi, ma possono evitare danni grazie ai loro quattro centri sensoriali visivi chiamati ropalia. Ogni ropalio contiene occhi a forma di lente e circa un migliaio di neuroni. Al contrario, i moscerini della frutta hanno 200,000 neuroni nel cervello.

Nonostante sia priva di cervello, la cubomedusa caraibica mostra un “condizionamento operante”, un tipo di comportamento appreso che implica prevedere ed evitare problemi futuri. L'autore principale Anders Garm spiega che questa capacità è più complessa del condizionamento classico, notoriamente dimostrato dagli esperimenti di Pavlov con i cani. Per testare le abilità delle meduse, i ricercatori le hanno collocate in una vasca con pareti di vetro caratterizzate da strisce di varia oscurità per imitare le radici delle mangrovie. Le meduse hanno imparato rapidamente a navigare nelle zone in cui le sbarre erano meno visibili, evitando collisioni con le pareti.

I ricercatori ritengono che le loro scoperte supportino l’idea che gli animali con un piccolo numero di neuroni possano ancora imparare. Ciò suggerisce che l’apprendimento potrebbe essere una proprietà fondamentale dei sistemi nervosi. Gli Cnidari, il gruppo animale che comprende meduse, anemoni di mare e coralli, sono un "gruppo gemello" della maggior parte degli altri animali e persino degli esseri umani. Ciò suggerisce che un antenato comune potrebbe aver sviluppato un sistema nervoso capace di apprendimento associativo circa 500 milioni di anni fa.

Fonte:

– Rivista: biologia attuale