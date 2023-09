Sorprendenti capacità di apprendimento trovate nelle meduse caraibiche

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista "Current Biology" ha rivelato che le cubmeduse caraibiche possiedono una notevole capacità di apprendimento rapido e di ritenzione delle informazioni, nonostante siano prive di un cervello centralizzato. Queste meduse, con solo un migliaio di cellule nervose, possono superare gli ostacoli attraverso l’apprendimento associativo, simile agli organismi con cervello centralizzato come gli esseri umani e i roditori.

I risultati mettono in discussione la convinzione precedente secondo cui l’apprendimento avanzato richiede un cervello centralizzato, fornendo informazioni sulle origini evolutive dell’apprendimento e della memoria. Le meduse caraibiche hanno un corpo a forma di campana e fanno affidamento sulla loro complessa visione, composta da 24 occhi, per manovrare attraverso acque torbide ed evitare le radici degli alberi sottomarini durante la caccia.

Per testare le capacità di apprendimento delle meduse, gli scienziati hanno creato una vasca circolare con strisce grigie e bianche alternate per imitare il loro habitat naturale. Le strisce grigie somigliavano a lontane radici di mangrovie. Durante l'esperimento, la medusa nuotava inizialmente vicino alle strisce percepite distanti, scontrandosi spesso con esse. Tuttavia, nel tempo, il loro comportamento è cambiato in modo significativo.

Verso la fine dell’esperimento, i ricercatori hanno osservato un notevole cambiamento nel comportamento. La medusa ha aumentato la sua distanza dalla parete della vasca di circa il 50%, ha quadruplicato il numero di rotazioni riuscite per evitare collisioni e ha dimezzato i casi di contatto con la parete. Il primo autore dello studio, Jan Bielecki, ha affermato che le meduse hanno imparato ad associare gli stimoli ed evitare gli ostacoli, migliorando le loro prestazioni in tutti i parametri misurati.

Il successo dell'esperimento può essere attribuito alla creazione di un ambiente che somigliava molto all'habitat naturale delle meduse in natura. Il dottor Anders Garm, un altro ricercatore coinvolto nello studio, ha commentato che, sebbene questo studio non trovi una cura per la demenza, pone le basi per una migliore comprensione della malattia e potenzialmente per lo sviluppo di contromisure.

In conclusione, lo studio sulle cubomeduse dei Caraibi mette in luce le loro sorprendenti capacità di apprendimento nonostante la mancanza di un cervello centralizzato. I risultati hanno implicazioni significative per la nostra comprensione dell’apprendimento e della memoria e aprono nuove possibilità per lo studio dei disturbi neurologici negli esseri umani.

