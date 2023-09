Le meduse sfidano le credenze tradizionali sulle capacità di apprendimento

Le meduse, nonostante siano prive di un cervello centralizzato, mostrano capacità di apprendimento avanzate simili a quelle umane e ad altri organismi complessi, sfidando le credenze tradizionali sui processi di apprendimento neurale. In un recente studio pubblicato su Current Biology, gli scienziati hanno addestrato le meduse caraibiche (Tripedalia cistophora) a imparare a individuare e schivare gli ostacoli, dimostrando che queste creature apparentemente semplici possono acquisire la capacità di evitare gli ostacoli attraverso l'apprendimento associativo.

Le meduse caraibiche, non più grandi di un'unghia, hanno un sistema visivo complesso con 24 occhi incorporati nel loro corpo a campana. Usano la vista per navigare in acque torbide ed eludere le radici degli alberi sottomarini per catturare le prede. Osservando le meduse in un ambiente di apprendimento simulato – una vasca circolare decorata con strisce grigie e bianche – i ricercatori hanno scoperto che le meduse hanno migliorato le loro capacità di navigazione nel tempo. Hanno aumentato la distanza media dal muro, quadruplicato il numero di perni riusciti per evitare la collisione e ridotto il contatto con il muro.

I ricercatori hanno inoltre studiato il processo alla base dell'apprendimento associativo delle meduse. Hanno isolato i centri sensoriali visivi della medusa chiamati ropalia, che ospitano sei occhi e controllano il movimento pulsante della medusa. Addestrando la ropalia con una debole stimolazione elettrica quando si avvicinavano alle barre grigie, i ricercatori hanno scoperto che la struttura iniziava a generare segnali per schivare gli ostacoli in risposta alle barre grigio chiaro. Ciò ha dimostrato che la combinazione di stimoli visivi e meccanici è necessaria per l’apprendimento associativo nelle meduse e che la ropalia funge da centro di apprendimento.

Lo studio sfida le nozioni precedenti secondo cui l’apprendimento avanzato richiede un cervello centralizzato e fa luce sulle radici evolutive dell’apprendimento e della memoria. I ricercatori intendono studiare ulteriormente le interazioni cellulari del sistema nervoso delle meduse per svelare i meccanismi alla base della formazione della memoria. Comprendere le capacità di apprendimento anche dei sistemi nervosi più semplici può fornire informazioni sui meccanismi cellulari fondamentali che potrebbero essersi evoluti nelle prime fasi della storia del sistema nervoso.

Fonte:

– Current Biology: una rivista scientifica peer-reviewed pubblicata da Cell Press, che copre vari aspetti della biologia.

– Lo studio: “Apprendimento associativo nella scatola delle meduse Tripedalia Cystophora” pubblicato su Current Biology.