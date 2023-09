Le meduse scatola possono imparare senza un cervello centrale, secondo uno studio

Un nuovo studio ha scoperto che le meduse, note per trasportare uno dei veleni più mortali al mondo, possiedono una sorprendente capacità di imparare dalle esperienze passate senza avere un cervello centrale. Precedenti ricerche suggerivano che l’apprendimento avanzato richiedesse un cervello centralizzato, ma questo studio sfida questa nozione e fa luce sulle radici evolutive dell’apprendimento e della memoria.

La ricerca, condotta da scienziati dell'Università di Copenaghen in Danimarca, si è concentrata sulle meduse caraibiche. Nonostante avessero solo un migliaio di cellule nervose e nessun cervello, queste gelatine erano addestrate a individuare e schivare gli ostacoli attraverso l'apprendimento associativo.

L’apprendimento associativo implica la formazione di connessioni mentali tra stimolazioni sensoriali e comportamenti. Questo processo è comunemente osservato negli organismi con cervello centralizzato, come esseri umani e roditori. Tuttavia, lo studio ha scoperto che anche le meduse possono acquisire questa capacità.

I ricercatori hanno organizzato un esperimento in cui hanno osservato il comportamento delle meduse che navigavano in una vasca progettata per imitare il loro habitat naturale. Inizialmente, le meduse si imbattevano spesso in strisce grigie che rappresentavano radici distanti di mangrovie. Tuttavia, col tempo, hanno imparato a evitare questi ostacoli, aumentando la distanza dal muro e riducendo le collisioni.

Secondo l'autore senior dello studio, Anders Garm, le cubomeduse possono apprendere attraverso stimoli visivi e meccanici. Nonostante abbiano un numero significativamente inferiore di cellule nervose rispetto agli esseri umani, possono collegare varie impressioni sensoriali per imparare dall’esperienza.

I risultati di questo studio mettono in discussione le ipotesi precedenti sulle capacità di apprendimento delle meduse. Un tempo i ricercatori credevano che le meduse potessero impegnarsi solo in semplici forme di apprendimento, come l’assuefazione. Tuttavia, questa ricerca suggerisce che possiedono una capacità più raffinata di apprendere, ricordare e modificare il proprio comportamento.

Studiando il meccanismo di apprendimento nelle meduse, gli scienziati sperano di ottenere una comprensione più profonda della memoria, che potrebbe avere implicazioni per disturbi come la demenza. Anche se questo studio non pretende di trovare una cura per la demenza, fornisce spunti che potrebbero contribuire a futuri progressi nella comprensione e nella potenziale gestione della malattia.

