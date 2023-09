Componenti delle cellule cerebrali risalenti ai mari antichi

Un recente studio condotto da esperti del Centro per la Regolazione Genomica ha scoperto che i componenti delle cellule cerebrali erano presenti nei mari poco profondi circa 800 milioni di anni fa. Attraverso l'esame dei placozoi, minuscoli animali marini, i ricercatori hanno acquisito informazioni sul viaggio evolutivo dei neuroni.

I placozoi, che hanno all'incirca le dimensioni di un grosso granello di sabbia, vivono in acque calde e poco profonde e sopravvivono nutrendosi di alghe e microbi. Nonostante la mancanza di organi o parti del corpo distinte, i placozoi sono considerati uno dei cinque lignaggi animali primari, insieme a ctenofori, spugne, cnidari e bilateri.

Fondamentali per l'esistenza dei placozoi sono le cellule peptidergiche, che rilasciano peptidi che ne dirigono l'alimentazione e i movimenti. Lo studio ha utilizzato analisi molecolari e computazionali per creare “atlanti cellulari” al fine di comprendere l’evoluzione e la funzione di queste cellule. Si è scoperto che queste cellule peptidergiche fungevano da precursori dei neuroni moderni.

I ricercatori hanno scoperto un’intricata rete di tipi cellulari “intermedi” che collegano i nove principali tipi cellulari nei placozoi. Inoltre, le cellule peptidergiche, distinte dalle altre cellule, mostravano una sorprendente somiglianza con i neuroni emersi milioni di anni dopo in organismi più avanzati. Questa somiglianza unica con i neuroni non è stata osservata nelle specie a ramificazione precoce come le spugne o gli ctenofori.

Lo studio ha rivelato tre notevoli paralleli tra cellule peptidergiche e neuroni. In primo luogo, le cellule placozoiche si differenziano in modo simile alla neurogenesi osservata negli cnidari e nei bilateri. In secondo luogo, queste cellule possiedono molti componenti dell'estremità di messaggistica di un neurone, ma mancano degli attributi di un vero neurone, come la conduzione di segnali elettrici. Infine, l’apprendimento profondo ha rivelato che queste cellule comunicano attraverso GPCR avviati dai neuropeptidi, rispecchiando la comunicazione neuronale.

Evidenziando la linea temporale evolutiva, la ricerca indica che i componenti fondamentali dei neuroni stavano prendendo forma nei mari antichi 800 milioni di anni fa. Circa un secolo dopo la comparsa dei loro antenati, le cellule peptidergiche dei placozoi probabilmente si sono evolute fino a possedere caratteristiche critiche essenziali per i neuroni, come i canali ionici e le impalcature post-sinaptiche.

Anche se si stima che il primo neurone moderno sia apparso circa 650 milioni di anni fa, negli ctenofori sono presenti cellule simili a neuroni con caratteristiche distinte, che sollevano interrogativi sulla traiettoria evolutiva dei neuroni. Gli autori dello studio sottolineano la necessità di ulteriori ricerche per affrontare queste domande aperte e ottenere una comprensione più chiara dei percorsi evolutivi dei neuroni e di altri tipi di cellule.

Man mano che il sequenziamento genomico continua ad avanzare, si prevede che i segreti custoditi da animali modello non tradizionali come placozoi, ctenofori e spugne verranno gradualmente svelati, gettando più luce sulla storia evolutiva della vita.

Fonte:

– [Giornale cellulare](https://www.cell.com/)

– [Centro per la Regolazione Genomica](https://www.crg.eu/)