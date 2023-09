Lo studio DishBrain fornisce prove evidenti dell'ipotesi del cervello critico

By

Un recente studio condotto dai ricercatori dei Cortical Labs e dell’Università di Melbourne ha fornito prove evidenti a sostegno dell’ipotesi del cervello critico. Questa ipotesi suggerisce che comportamenti complessi nel cervello umano possono verificarsi solo quando i neuroni si trovano in uno stato finemente bilanciato noto come stato “critico neurale”. In questo stato, piccoli input possono innescare “valanghe” di attività cerebrale.

I ricercatori hanno utilizzato una raccolta di 800,000 cellule neurali umane, denominate DishBrain, per studiare come i neuroni elaborano le informazioni. La rete neurale è stata addestrata per giocare al gioco di Pong. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, rappresenta la prova più forte fino ad oggi a sostegno dell’ipotesi del cervello critico.

I risultati dello studio hanno mostrato che quando ai neuroni vengono forniti input sensoriali legati al compito, il loro comportamento cambia, mettendoli in uno stato intensificato in cui piccoli input possono innescare un’attività cerebrale su larga scala. Questo stato quasi critico era associato a una migliore prestazione delle attività.

Tuttavia, i ricercatori hanno anche scoperto che la criticità da sola non è sufficiente affinché l’apprendimento avvenga in una rete neurale. L’apprendimento richiede un ciclo di feedback in cui alla rete vengono fornite informazioni aggiuntive sulle conseguenze delle sue azioni.

I risultati di questo studio hanno importanti implicazioni per comprendere come il cervello umano elabora le informazioni e potrebbero potenzialmente portare allo sviluppo di nuovi trattamenti per le malattie neurologiche. Il modello DishBrain offre un’opportunità unica per studiare il cervello umano senza le limitazioni dei modelli animali.

La ricerca ha anche potenziali applicazioni nel campo delle interfacce cervello-computer, che potrebbero ripristinare le funzioni perse a causa di danni neurali. Comprendere come le strategie di controllo e stimolazione interagiscono con i circuiti neurali nel cervello è fondamentale per lo sviluppo di protesi neurali e interfacce cervello-computer efficaci.

In conclusione, lo studio DishBrain aggiunge un pezzo vitale al puzzle dell’ipotesi del cervello critico e apre nuove possibilità per comprendere la funzione cerebrale e sviluppare trattamenti per i disturbi neurologici.

Fonte:

– “Le dinamiche critiche sorgono durante la presentazione strutturata delle informazioni all’interno di reti neuronali in vitro” – Forough Habibollahi, Brett J. Kagan, Anthony N. Burkitt e Chris French, Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-023-41020-3