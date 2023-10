Il chirurgo esorta i genitori a non acquistare penne laser come giocattoli dopo che il ragazzo ha subito danni permanenti agli occhi

Un oftalmologo pediatrico consulente sta supplicando i genitori di non lasciare che i loro figli giochino con le penne laser come giocattoli, a seguito di un caso in cui un ragazzo di 11 anni ha subito danni permanenti agli occhi. Il ragazzo, noto come Harry, ha perso la vista centrale all'inizio di quest'anno e gli esami hanno mostrato estesi danni alla retina. Ora riceve iniezioni mensili, ma la sua vista potrebbe non tornare mai completamente.

Aabgina Shafi, il chirurgo che ha in cura Harry, ha rivelato che altri quattro bambini nello Yorkshire sono attualmente sottoposti a cure per danni simili causati dalle penne laser. La signorina Shafi ha sottolineato che il danno inflitto da questi dispositivi potrebbe provocare cecità o altre lesioni irreversibili, richiedendo un monitoraggio permanente. Sebbene sia illegale puntare un laser su un veicolo in movimento, è legale vendere e possedere penne laser nel Regno Unito.

La signorina Shafi ha spiegato che molte penne laser disponibili sul mercato non sono conformi agli standard di sicurezza dell'UE e alcune superano la potenza indicata sull'etichetta. Ha avvertito che mentre i bambini possono divertirsi usando queste penne per far scoppiare i palloncini, puntarli verso gli occhi può causare gravi danni.

I genitori di Harry hanno scoperto la causa del danno dopo averlo portato da un ottico. I test rivelarono danni ai raggi UV, e fu allora che sua madre ricordò che era stato in possesso di una penna laser. Oltre alla lesione all'occhio destro, gli esami hanno evidenziato danni all'occhio sinistro, anche se al momento la sua vista non è compromessa.

La madre di Harry, che aveva acquistato la penna laser online, ha espresso rammarico e ha esortato gli altri genitori a non commettere lo stesso errore. Ha sottolineato il potenziale impatto a lungo termine sulla vita di suo figlio, comprese le sue prospettive di carriera e la capacità di guidare.

La custodia serve a ricordare ai genitori di essere vigili quando acquistano giocattoli per i loro figli. Le penne laser possono sembrare innocue, ma possono avere gravi conseguenze se utilizzate in modo improprio. È fondamentale sia per i produttori che per i consumatori dare priorità alla sicurezza e garantire che i prodotti soddisfino gli standard necessari.

Fonte:

