Possono le comete essere il servizio di consegna cosmica per gli elementi costitutivi della vita?

Una nuova ricerca dell’Università di Cambridge suggerisce che le comete potrebbero svolgere un ruolo cruciale nel fornire gli elementi molecolari per la vita ad altri pianeti della galassia. Sebbene le comete siano state a lungo considerate potenziali portatrici di materiale organico, questo studio fa luce sulla loro capacità di depositare queste molecole essenziali su altri pianeti.

I ricercatori hanno scoperto che affinché le comete possano trasportare efficacemente materiale organico, devono viaggiare a velocità relativamente basse, inferiori a 15 chilometri al secondo. A velocità più elevate, l’impatto e la temperatura causerebbero la rottura delle molecole, rendendole inefficaci.

È interessante notare che lo studio suggerisce che lo scenario più favorevole per il rilascio di comete è nei sistemi “piselli in un baccello”, dove un gruppo di pianeti orbita strettamente insieme. In tali sistemi, una cometa potrebbe passare o “rimbalzare” dall'orbita di un pianeta a un altro, rallentando gradualmente fino a schiantarsi sulla superficie di un pianeta. Questo impatto fornirebbe molecole intatte che potrebbero potenzialmente fungere da precursori per la vita.

Sebbene sia noto che le comete contengono varie molecole prebiotiche, come aminoacidi e vitamina B3, trasportano anche quantità significative di acido cianidrico (HCN), una molecola durevole che può sopravvivere alle alte temperature. Questa resilienza aumenta la probabilità di una consegna intatta all'ingresso nell'atmosfera.

I ricercatori sottolineano che non sostengono che le comete siano necessarie per l’origine della vita, ma le vedono come potenziali portatori in determinati scenari planetari. Lo studio contribuisce alla nostra comprensione dei tipi di pianeti in cui le molecole complesse potrebbero essere trasportate con successo dalle comete.

FAQ:

1. Le comete sono essenziali per l'origine della vita?

No, i ricercatori non sostengono che le comete siano necessarie per l'origine della vita sulla Terra o su altri pianeti. Tuttavia, suggeriscono che il trasporto della cometa potrebbe essere un fattore che contribuisce in determinati scenari.

2. Che tipo di pianeti sono favorevoli al trasporto di comete?

Per i pianeti che orbitano attorno a stelle simili al nostro Sole, i pianeti di piccola massa in orbite vicine ad altri pianeti nel sistema tendono ad essere più favorevoli alla consegna di comete. I pianeti vicini su orbite vicine svolgono un ruolo cruciale nel rallentare le comete e aumentare le possibilità di un lancio intatto.

3. Come varia il trasporto delle comete per i pianeti attorno a stelle di massa inferiore?

La consegna delle comete diventa più impegnativa per i pianeti che orbitano attorno a stelle di massa inferiore, come le nane M. I pianeti rocciosi in questi sistemi sperimentano impatti più ad alta velocità, ponendo potenzialmente sfide uniche per l’emergere della vita.

In conclusione, questa ricerca evidenzia il potenziale delle comete come portatori di elementi costitutivi della vita verso altri pianeti. Comprendendo le dinamiche del rilascio delle comete, gli scienziati possono identificare sistemi promettenti da indagare nella ricerca della vita oltre il nostro sistema solare.

Fonte: [Università di Cambridge](https://www.cam.ac.uk/)