Consegna della cometa: le possibili origini degli elementi costitutivi della vita oltre la Terra

La questione di come i mattoni molecolari della vita siano arrivati ​​sulla Terra affascina da tempo gli scienziati. Sebbene esistano diverse teorie, una che ha attirato molta attenzione è l’idea che le comete avrebbero potuto svolgere un ruolo cruciale nel fornire questi componenti essenziali. Ora, un gruppo di ricercatori dell’Università di Cambridge ha fornito nuove informazioni su come le comete potrebbero trasportare elementi costitutivi simili su altri pianeti nella nostra galassia.

Affinché le comete possano trasportare efficacemente materiale organico, devono viaggiare a velocità relativamente basse, inferiori a 15 chilometri al secondo. A velocità più elevate, la temperatura e la velocità dell’impatto causerebbero la rottura delle molecole vitali, rendendole inutilizzabili per l’origine della vita. Pertanto, l’ambiente più favorevole affinché le comete possano viaggiare alla velocità ottimale è all’interno dei sistemi “piselli in un baccello”, dove i pianeti orbitano strettamente insieme. In tali sistemi, una cometa potrebbe essenzialmente passare dall'orbita di un pianeta a un altro, riducendone di fatto la velocità.

Una volta che la cometa raggiunge una velocità sufficientemente lenta, si schianta sulla superficie di un pianeta, trasportando molecole intatte che si ritiene siano i precursori della vita. I ricercatori, il cui studio è stato pubblicato negli Atti della Royal Society A, suggeriscono che se il trasporto delle comete è davvero significativo per le origini della vita, questi sistemi “piselli in un baccello” sarebbero luoghi promettenti in cui cercare la vita oltre il nostro Sistema Solare. .

È stato scoperto che le comete contengono un’ampia gamma di elementi costitutivi della vita, spesso definiti molecole prebiotiche. Ad esempio, l’analisi dei campioni dell’asteroide Ryugu nel 2022 ha rivelato la presenza di aminoacidi intatti e vitamina B3. Le comete ospitano anche notevoli quantità di acido cianidrico (HCN), un'altra molecola prebiotica fondamentale. I robusti legami carbonio-azoto dell’HCN lo rendono resistente alle alte temperature, aumentando così le sue possibilità di sopravvivere all’ingresso nell’atmosfera e rimanere intatto.

"La nostra comprensione delle atmosfere degli esopianeti continua ad evolversi, e questo ci ha portato a esplorare la possibilità di consegnare molecole complesse tramite comete a questi pianeti", ha affermato Richard Anslow, il primo autore dello studio e ricercatore presso l'Istituto di Astronomia di Cambridge. "È concepibile che le molecole responsabili dell'avvio della vita sulla Terra abbiano avuto origine dalle comete", ha aggiunto Anslow.

