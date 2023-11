Le comete rimbalzanti potrebbero seminare la vita su altri pianeti?

Una nuova ricerca suggerisce che il rimbalzo delle comete potrebbe fornire gli elementi costitutivi della vita ad altri pianeti della galassia. Mentre la teoria secondo cui le comete trasportano materiale molecolare per la vita sulla Terra è ormai consolidata, gli scienziati dell’Università di Cambridge hanno ora dimostrato come questo processo potrebbe verificarsi anche per altri pianeti.

L'autore principale dello studio, Richard Anslow, spiega che man mano che impareremo di più sulle atmosfere degli esopianeti, sarà possibile determinare se le molecole complesse possono essere trasportate anche dalle comete. Proprio come le comete potrebbero aver portato con sé le molecole che hanno portato alla vita sulla Terra, lo stesso potrebbe valere per i pianeti sparsi nella galassia.

Affinché le comete possano trasportare efficacemente materia organica, devono viaggiare a velocità relativamente basse, inferiori a 15 chilometri al secondo. Se si accelerasse, le molecole essenziali non sopravviverebbero all'impatto poiché la temperatura e la velocità le causerebbero la rottura.

Gli scienziati suggeriscono che i sistemi più probabili in cui le comete possono viaggiare alla giusta velocità sono i sistemi “piselli in un baccello”, dove un gruppo di pianeti orbita strettamente insieme. In tali sistemi, le comete potrebbero passare o rimbalzare dall’orbita di un pianeta all’altro, rallentando la loro velocità. Se la cometa viaggiasse abbastanza lentamente, potrebbe schiantarsi sulla superficie di un pianeta, trasportando di fatto molecole intatte che si ritiene siano i precursori della vita.

I ricercatori identificano tali sistemi come potenziali luoghi in cui cercare la vita al di fuori del nostro sistema solare. È noto che le comete trasportano una serie di molecole prebiotiche, tra cui aminoacidi, vitamina B3 e acido cianidrico (HCN). La durabilità dell'HCN alle alte temperature lo rende capace di sopravvivere all'ingresso nell'atmosfera e rimanere intatto.

Utilizzando tecniche di modellazione matematica, i ricercatori hanno determinato che le comete possono fornire le molecole precursori della vita in scenari specifici. Hanno scoperto che per i pianeti in orbita attorno a una stella simile al nostro sole, il pianeta deve avere una massa ridotta e in orbita vicina ad altri pianeti nel sistema. I pianeti vicini su orbite vicine sono particolarmente cruciali per i pianeti attorno a stelle di massa inferiore, dove le velocità sono più elevate.

I risultati di questo studio potrebbero rivelarsi utili nella ricerca della vita oltre il nostro sistema solare. Identificando il tipo di sistemi che facilitano il trasporto di molecole organiche, gli scienziati possono concentrare i propri sforzi sullo studio dei pianeti che possiedono caratteristiche simili. Questo approccio combina i progressi dell’astronomia e della chimica per affrontare domande fondamentali sulle origini della vita.

FAQ

Q: Come potrebbero le comete fornire elementi costitutivi per la vita ad altri pianeti?

A: Le comete che viaggiano a bassa velocità potrebbero schiantarsi sulla superficie di un pianeta, rilasciando molecole intatte che si ritiene siano precursori della vita.

Q: Che tipo di sistemi sono adatti alle comete per trasportare materia organica?

A: I sistemi piselli in un baccello, dove un gruppo di pianeti orbitano strettamente insieme, sono i sistemi più probabili affinché le comete viaggino alla giusta velocità.

Q: Quali molecole trasportano le comete che sono importanti per l'emergere della vita?

A: È noto che le comete contengono molecole prebiotiche come aminoacidi, vitamina B3 e acido cianidrico (HCN).