L'impatto dei cambiamenti climatici sul periodo di fogliazione e fioritura

I giardini botanici di Glasnevin, Dublino, partecipano fin dagli anni '1970 a un esperimento a livello europeo per studiare gli effetti dei cambiamenti climatici sui tempi di crescita della vegetazione. I giardini hanno monitorato lo sfogliamento, la fioritura e la caduta di alberi clonati e arbusti legnosi come pioppi, faggi, ciliegi e ribes da fiore. Queste piante provenivano dai giardini botanici tedeschi e venivano inviate in varie località in tutta Europa. Registrando i tempi dell'emergenza delle foglie e dell'aspetto dei fiori, i ricercatori possono valutare l'impatto del clima su queste piante fenologiche.

Secondo Matthew Jebb, direttore dei Giardini Botanici, la natura a lungo termine del progetto consente ai ricercatori di tracciare i cambiamenti nell'arrivo delle stagioni nel tempo. I dati raccolti da piante identiche che crescono in tutta Europa sono più efficaci nella comprensione dei cambiamenti climatici rispetto ai dati raccolti da un unico luogo. Il progetto ha rivelato che in Europa il fogliame primaverile è stato anticipato di circa tre settimane, dimostrando l’impatto del cambiamento climatico. Jebb sottolinea che, a causa del cambiamento climatico, in media le piante si spostano di quattro chilometri all'anno verso nord.

Questo cambiamento nel periodo delle foglie e della fioritura ha implicazioni significative per il rapporto tra le piante e il loro ambiente. Una foglia e una fioritura anticipate potrebbero interrompere l’equilibrio tra piante, impollinatori e altri organismi che fanno affidamento sui fiori. Si teme che possa esserci un punto critico in cui gli ecosistemi smettono di funzionare correttamente, portando a una capacità limitata delle specie di propagarsi. Jebb sottolinea l’importanza di proteggere gli alberi maturi di legno duro, che catturano grandi quantità di carbonio e sono vitali per l’ambiente.

I risultati di questo progetto in corso evidenziano la necessità di ulteriori ricerche e sforzi di conservazione per comprendere e mitigare gli effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi vegetali.

