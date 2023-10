Il ruolo delle foreste boreali e temperate nel sequestro del carbonio

Utilizzando un metodo di analisi innovativo per le immagini satellitari, un gruppo di ricerca internazionale è riuscito a mappare i cambiamenti annuali nella biomassa forestale globale tra il 2010 e il 2019. Lo studio, coordinato dalla Commissione francese per le energie alternative e l'energia atomica (CEA) e dall'INRAE, si è concentrato sull'identificazione delle principali depositi di carbonio nei diversi biomi forestali.

I ricercatori hanno scoperto che le foreste boreali e temperate sono diventate i principali pozzi di assorbimento del carbonio a livello globale, assorbendo quantità significative di anidride carbonica. Al contrario, le foreste tropicali, che sono state soggette a deforestazione, incendi e siccità, sono quasi a zero emissioni di carbonio. Questi risultati, pubblicati sulla rivista Nature Geoscience, sottolineano l’importanza di tenere conto delle foreste giovani e del degrado forestale nei modelli predittivi di deposito di carbonio per sviluppare strategie di mitigazione del cambiamento climatico più efficaci.

Il sequestro del carbonio, ottenuto attraverso l’aumento della biomassa vegetale, svolge un ruolo vitale nel mitigare il cambiamento climatico. Il bilancio del carbonio della biomassa è determinato da fattori quali la crescita delle piante, l’espansione della copertura forestale, il raccolto, la deforestazione, il degrado, la mortalità degli alberi e i disturbi naturali. Il monitoraggio dei cambiamenti delle riserve di carbonio della biomassa nel tempo è fondamentale per comprendere e prevedere gli impatti dei cambiamenti climatici e delle attività umane sugli ecosistemi, consentendo lo sviluppo di politiche efficaci di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Per ottenere dati sulla vegetazione, i ricercatori hanno utilizzato il satellite Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS), in particolare utilizzando il metodo della profondità ottica della vegetazione in banda L (L-VOD). Questo approccio unico ha consentito la stima delle scorte medie di carbonio in superficie su scala globale. Tuttavia, l’applicazione diffusa di L-VOD presenta limitazioni dovute all’interferenza in radiofrequenza derivante dalle attività umane e alla sensibilità al contenuto di acqua vegetativa.

Per affrontare queste sfide, il gruppo di ricerca ha sviluppato un doppio filtro che incorporava tecniche di decomposizione temporale del segnale per ridurre al minimo gli effetti di interferenza. Hanno utilizzato i dati sulla biomassa fuori terra e una mappa globale del rapporto della biomassa sopra e sotto terra per calcolare la distribuzione spaziale e temporale del carbonio totale della biomassa viva negli ecosistemi terrestri dal 2010 al 2019.

I risultati hanno mostrato che le scorte di carbonio della biomassa terrestre sono aumentate di circa 500 milioni di tonnellate all’anno dal 2010 al 2019. Le foreste boreali e temperate sono emerse come i principali contributori al deposito globale di carbonio, mentre le foreste tropicali sono diventate piccole fonti di carbonio a causa della deforestazione e della mortalità degli alberi. causato dalla siccità. I risultati hanno anche evidenziato l’importanza dell’età delle foreste, con le foreste tropicali di vecchia crescita che sono quasi a zero emissioni di carbonio, mentre le foreste temperate e boreali giovani e di mezza età fungevano da maggiori pozzi di carbonio.

Questi risultati mettono in discussione i modelli di previsione esistenti che presuppongono che tutte le foreste secolari siano grandi pozzi di carbonio e non tengono conto dell’impatto del degrado forestale e della deforestazione sulle foreste tropicali. Per comprendere le dinamiche dei pozzi di assorbimento del carbonio a livello globale è necessario considerare l’età e il degrado delle foreste. Questa conoscenza può contribuire allo sviluppo di politiche più efficaci di mitigazione del cambiamento climatico.

