Secondo una nuova ricerca le foreste tropicali non sono gli unici importanti serbatoi di carbonio

Un recente studio condotto da un gruppo di ricerca internazionale ha scoperto che mentre le foreste tropicali sono state a lungo considerate importanti serbatoi di carbonio, le foreste boreali e temperate sono altrettanto cruciali, se non di più. Il team, guidato dalla Commissione francese per le energie alternative e l’energia atomica, ha mappato i cambiamenti annuali nella biomassa forestale globale dal 2010 al 2019.

I risultati rivelano che le foreste tropicali, sebbene più antiche, sono state significativamente ridotte a causa della deforestazione, degli incendi boschivi e della siccità, il che significa che la loro neutralità in termini di carbonio è stata compromessa. Invece, le foreste boreali e giovani stanno svolgendo un ruolo sempre più vitale nelle strategie di mitigazione del cambiamento climatico. Man mano che la biomassa vegetale di queste foreste cresce, contribuisce a un sequestro del carbonio più efficace.

Il bilancio del carbonio della biomassa è determinato dai guadagni derivanti dalla crescita delle piante e dall’aumento della copertura forestale, nonché dalle perdite derivanti dal raccolto, dalla deforestazione, dal degrado, dalla mortalità degli alberi e dai disturbi naturali. Il monitoraggio dei cambiamenti delle riserve di carbonio della biomassa nel tempo è essenziale per comprendere meglio gli effetti dei cambiamenti climatici e delle attività umane sugli ecosistemi, nonché per informare le politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici.

I ricercatori hanno utilizzato i dati sulla biomassa in superficie per calcolare le scorte globali di carbonio della biomassa e la sua distribuzione dal 2010 al 2019. I risultati indicano che le scorte di carbonio della biomassa terrestre sono aumentate di circa 500 milioni di tonnellate di carbonio all’anno durante il periodo studiato. Le foreste boreali e temperate sono state identificate come i principali contributori al deposito globale di carbonio, mentre le foreste tropicali sono diventate piccole fonti di carbonio a causa della deforestazione e della mortalità degli alberi indotta dalla siccità.

Studi precedenti hanno dimostrato che le foreste tropicali stanno perdendo la capacità di immagazzinare efficacemente il carbonio. Tuttavia, la ricerca suggerisce anche che il ripristino di queste foreste può migliorare la loro capacità di assorbire il carbonio. Attualmente, le foreste tropicali secolari, con un’età media degli alberi superiore a 140 anni, sono quasi a zero emissioni di carbonio. Al contrario, le foreste temperate e boreali, dove gli alberi hanno 50 anni o meno, sono diventate i più grandi serbatoi di carbonio a livello globale.

Queste nuove scoperte mettono in discussione i modelli di previsione esistenti che considerano tutte le foreste secolari come importanti pozzi di carbonio. L’importanza della demografia forestale e l’impatto della deforestazione e del degrado sulle foreste tropicali, che stanno subendo una perdita di biomassa, non sono stati adeguatamente presi in considerazione.

I risultati di questo studio possono svolgere un ruolo cruciale nel prevedere le future dinamiche dei pozzi di carbonio e informare le politiche di mitigazione del cambiamento climatico. Comprendendo il potenziale di stoccaggio del carbonio dei diversi tipi di foreste, i politici possono sviluppare strategie più efficaci per combattere il cambiamento climatico.

Fonte:

– Commissione francese per le energie alternative e l’energia atomica