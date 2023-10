I geologi del MIT studiano i modelli acustici nelle rocce per comprendere la crosta terrestre

By

I geologi del MIT hanno studiato i modelli acustici emessi dalle rocce per ottenere una migliore comprensione della crosta terrestre. Sottoponendo campioni di marmo a varie pressioni, il team ha scoperto che le rocce emettevano “rimbomi” di tonalità bassa a pressioni basse e crepitii di tonalità più alta a pressioni più elevate. Questi modelli acustici possono fornire informazioni sui tipi di crepe, fessure e difetti che si verificano nella crosta terrestre a diverse profondità. Queste informazioni possono quindi essere utilizzate per identificare regioni instabili che potrebbero causare terremoti o eruzioni vulcaniche. La ricerca potrebbe anche aiutare nella perforazione dell’energia geotermica rinnovabile.

La crosta terrestre è composta da rocce di varia resistenza e stabilità. Le rocce vicino alla superficie sono tipicamente più fragili e si fratturano facilmente, mentre le rocce a maggiore profondità sono più duttili e inclini allo scorrimento. La transizione tra questi due stati, nota come “transizione da fragile a duttile”, è importante per comprendere la forza della litosfera e dove è probabile che si verifichino grandi terremoti. Tuttavia, questa transizione non è ben compresa.

Per studiare la forza e la stabilità delle rocce, il team ha esaminato difetti microscopici come crepe, fessure e pori. Questi difetti possono influenzare se una roccia è fragile o duttile. Per osservare questi difetti, il team ha utilizzato onde ultrasoniche ad alte frequenze. Le onde ultrasoniche rimbalzerebbero, vibrerebbero e si rifletterebbero sulle microscopiche fessure e fessure delle rocce, rivelando informazioni sulla loro struttura.

Nei loro esperimenti, il team ha testato cilindri di marmo di Carrara, un materiale noto per le sue proprietà ben caratterizzate. Le rocce sono state sottoposte a pressioni estreme utilizzando un apparato specializzato e onde ultrasoniche sono state inviate attraverso le rocce mentre venivano frantumate. Il team ha registrato i modelli acustici emessi dalle rocce durante la deformazione.

A pressioni più basse, le rocce si fratturavano improvvisamente, creando boom a bassa frequenza. A pressioni più elevate, le rocce mostravano crepitii più acuti, causati da difetti microscopici noti come dislocazioni che si diffondono e scorrono. Questi modelli acustici forniscono preziose informazioni sul comportamento delle rocce a diverse pressioni e profondità nella crosta terrestre.

Questa ricerca ha il potenziale per aiutare a identificare le regioni instabili sotto la superficie terrestre e migliorare la nostra comprensione della forza della litosfera. Potrebbe anche informare gli sforzi di perforazione per l’energia geotermica. Ulteriori studi in quest’area potrebbero fornire informazioni sul complesso comportamento delle rocce e migliorare la nostra capacità di prevedere terremoti ed eruzioni vulcaniche.

