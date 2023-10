L’India dovrebbe evitare la corsa allo spazio, dice il nuovo libro

Un nuovo libro intitolato “Chandrayaan-3: India on the Moon” sottolinea che l’India non dovrebbe essere coinvolta nell’attuale corsa allo spazio tra Stati Uniti e Cina. Il successo della missione Chandrayaan-3 ha già dimostrato le capacità del sistema indiano di realizzare tali progetti ad alta intensità tecnologica.

Il libro, scritto da Ajey Lele, consulente presso il Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analyses, fornisce una panoramica della missione Chandrayaan-3 e dell'evoluzione del programma lunare indiano. Ripercorre il viaggio dell'India sulla luna, a partire dalla sua nascita nei primi anni 2000.

Secondo Lele, il successo della missione Chandrayaan-3 non è solo vantaggioso per il settore spaziale commerciale dell’India, ma mette anche in mostra le capacità scientifiche e tecnologiche del Paese. Si prevede che questo risultato attirerà maggiori investimenti nel settore spaziale in futuro.

Lele sostiene che l’India non dovrebbe percepirsi come parte della cosiddetta “corsa alla luna”. Spiega che la competizione nello spazio era un aspetto determinante della politica di potere dell’era della Guerra Fredda e oggi ogni paese pianifica i propri programmi spaziali in base alle proprie capacità tecnologiche e finanziarie.

Pur riconoscendo che i paesi stanno esplorando la Luna alla ricerca di risorse planetarie, Lele afferma che agire da soli non è un’opzione pratica. Si stanno avviando sforzi di collaborazione, come il programma Artemis, per facilitare la cooperazione internazionale. Anche paesi come Cina e Russia sono interessati a creare un corridoio lunare.

Lele suggerisce che paesi come l’India dovrebbero evitare questa competizione tra Stati Uniti e Cina. Raccomanda invece che l’India si concentri sull’enunciazione chiara della propria agenda sulla Luna e sulla pianificazione di future collaborazioni con le principali nazioni spaziali.

Il successo della missione Chandrayaan-3 posiziona l’India come attore di rilievo nel settore spaziale e le garantisce il prestigio del “soft power” sulla scena globale.

Nel complesso, il libro sottolinea che i risultati conseguiti dall’India nello spazio dovrebbero essere riconosciuti e utilizzati per progressi futuri, evitando al contempo inutili competizioni nella corsa verso la Luna.

Fonte: questo articolo è basato su un feed distribuito e non è stato modificato dallo staff di Devdiscourse.

Definizioni:

– Chandrayaan-3: la terza missione di esplorazione lunare dell'India.

– Soft power: la capacità di un paese di influenzare gli altri attraverso mezzi non coercitivi, come lo scambio culturale e la diplomazia.

– ISRO: Organizzazione indiana per la ricerca spaziale

Fonte:

– **Titolo:** L'India dovrebbe evitare la corsa allo spazio, afferma il nuovo libro

– **Autore:** Ajey Lele

– **Pubblicato da:** Rupa

– **Articolo originale:** Basato su un feed distribuito, non modificato dallo staff di Devdiscourse