Il successo dell'India nella missione Chandrayaan-3 dimostra la capacità di realizzare progetti ad alta intensità tecnologica

Il successo della missione indiana Chandrayaan-3 ha dimostrato la capacità del Paese di intraprendere progetti ad alta intensità tecnologica, secondo un nuovo libro di Ajey Lele, consulente presso il Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analyses. Il libro, intitolato “Chandrayaan-3: India on the Moon”, fornisce una panoramica della missione e dell'evoluzione del programma lunare indiano.

Lele sottolinea che il successo di Chandrayaan-3 non è significativo solo per il settore spaziale commerciale indiano, ma anche dal punto di vista scientifico, tecnologico e commerciale. Egli ritiene che il successo del programma spaziale indiano nell'attrarre investimenti contribuirà al promettente futuro del settore. Posiziona inoltre l’India come un attore importante nella comunità spaziale globale.

Tuttavia, Lele osserva che l’India dovrebbe astenersi dal farsi coinvolgere in una “corsa alla luna” con altri paesi come gli Stati Uniti e la Cina. Afferma che la competizione nello spazio era una parte determinante della politica di potenza durante l’era della Guerra Fredda e che oggi ogni paese pianifica i propri programmi spaziali in base alle proprie capacità tecnologiche e finanziarie.

Lele sostiene che è essenziale che l’India si concentri sulla collaborazione e sui partenariati piuttosto che impegnarsi in una gara con paesi che hanno programmi più avanzati. Suggerisce che l’India dovrebbe articolare la sua agenda lunare e pianificare la sua futura linea d’azione esplorando collaborazioni congiunte con le principali nazioni spaziali.

Nel complesso, il successo di Chandrayaan-3 posiziona l’India come un attore formidabile nel dominio spaziale globale. Con le capacità dimostrate, l’India ha ora l’opportunità di elevare ulteriormente il suo programma spaziale e promuovere collaborazioni internazionali che contribuiranno ai futuri progressi nell’esplorazione e nella tecnologia spaziale.

Fonte:

– Chandrayaan-3: India on the Moon di Ajey Lele, pubblicato da Rupa

– PTI