Svelare il mistero della mano spettrale nello spazio

L'ultimo telescopio spaziale a raggi X della NASA ha catturato uno scorcio affascinante di un'esplosione stellare, rivelando uno spettacolo celeste giusto in tempo per Halloween. Soprannominato la “mano spettrale”, questo fenomeno inquietante, formalmente noto come MSH 15-52, ha avuto origine dai resti della scomparsa di una stella massiccia. L’evento catastrofico, chiamato esplosione di supernova, ha lasciato dietro di sé una pulsar, un cadavere stellare superdenso e in rapida rotazione.

Le pulsar, note anche come stelle di neutroni rotanti, possiedono potenti campi magnetici che generano venti intensi e getti di particelle cariche, formando quella che viene definita una nebulosa del vento pulsar. Nel caso di MSH 15-52, la pulsar PSR B1509-58, situata vicino al centro dell'immagine, inietta particelle nello spazio, dando origine ad una formazione luminosa che ricorda una mano umana.

I ricercatori hanno analizzato questa mano spettrale utilizzando l’Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) della NASA, consentendo loro di osservare MSH 15-52 per circa 17 giorni. Queste osservazioni hanno fornito nuove informazioni sul campo magnetico della pulsar e sull’orientamento dei suoi getti di raggi X, un fenomeno noto come polarizzazione dei raggi X. I dati hanno rivelato la prima mappa del campo magnetico della nebulosa, come ha spiegato Roger Romani, autore principale dello studio dell'Università di Stanford: "Le particelle cariche che producono i raggi X viaggiano lungo il campo magnetico, determinando la forma base della nebulosa, come le ossa stanno nella mano di una persona”.

Un aspetto intrigante scoperto dai dati IXPE è la presenza di una polarizzazione notevolmente elevata in ampie regioni di MSH 15-52, che indica una turbolenza minima all’interno di quelle aree della nebulosa del vento della pulsar. Di conseguenza, ciò si traduce nella formazione di linee di campo magnetico diritte e uniformi, simili alla struttura delle dita e del pollice. Al contrario, le regioni complesse e turbolente forniscono alle particelle una “sferzata di energia”, che è evidente nel getto di raggi X luminoso e distinto vicino al “polso” della struttura a forma di mano.

In particolare, queste scoperte fanno luce sulla storia della materia super energetica e delle particelle di antimateria che circondano la pulsar. Secondo Niccolò Di Lalla, coautore dello studio, “questo ci insegna come le pulsar possano agire come acceleratori di particelle”. MSH 15-52, situata a 16,000 anni luce dalla Terra, è stata inizialmente osservata dall'Osservatorio a raggi X Chandra della NASA nel 2001.

Le recenti scoperte effettuate attraverso i dati IXPE sono state pubblicate su The Astrophysical Journal, offrendo agli astronomi una comprensione più profonda delle misteriose forze in gioco all'interno della mano spettrale che indugia nelle profondità dello spazio.

FAQ

Cos'è MSH 15-52?

MSH 15-52 è un'affascinante formazione celeste risultante dalla morte esplosiva di una stella massiccia, che lascia dietro di sé una pulsar, un residuo superdenso e in rapida rotazione.

Cosa sono le pulsar?

Le pulsar sono stelle di neutroni rotanti con forti campi magnetici che generano potenti getti di particelle cariche e vento intenso, formando quella che è nota come nebulosa del vento pulsar.

Come è stata osservata la mano spettrale?

La mano spettrale, o MSH 15-52, è stata osservata utilizzando l’Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) della NASA, fornendo agli scienziati preziose informazioni sul campo magnetico della pulsar e sull’orientamento dei suoi getti di raggi X.

Cosa hanno rivelato i dati IXPE?

I dati delle osservazioni IXPE hanno rivelato una polarizzazione notevolmente elevata in regioni specifiche di MSH 15-52, indicando una turbolenza minima. Ciò ha provocato la formazione di linee di campo magnetico diritte e uniformi che ricordano le dita e il pollice nella struttura. Regioni complesse e turbolente mostravano getti di raggi X distinti e luminosi.