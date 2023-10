Enorme scoperta: gli scienziati rilevano il lampo radio veloce più lontano e luminoso fino ad oggi

Un team internazionale di scienziati ha fatto una scoperta sorprendente nello studio dei lampi radio veloci (FRB). Hanno rilevato un FRB, denominato FRB 20220610A, che non è solo la distanza più lontana mai registrata, ma anche una delle più luminose mai osservate. Ci sono voluti circa otto miliardi di anni perché il segnale FRB proveniente da FRB 20220610A raggiungesse la Terra nel giugno dello scorso anno, rendendolo circa il 50% più vecchio del precedente detentore del record di distanza.

Si stima che l’energia rilasciata da FRB 20220610A in pochi millisecondi equivalga a quella prodotta dal nostro Sole in 30 anni. Questa incredibile luminosità distingue FRB 20220610A dalla maggior parte degli FRB trovati in precedenza. In effetti, è più luminoso di tutti, tranne uno, dei 55 FRB precedentemente rilevati dall’Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP).

Attraverso osservazioni di follow-up condotte utilizzando il Very Large Telescope dell'Osservatorio Europeo Australe, il team guidato dall'Australia ha concluso che FRB 20220610A probabilmente ha avuto origine da una coppia o un trio di galassie in fusione. Questa scoperta è in linea con alcune teorie che circondano la causa degli FRB, sebbene siano state proposte anche altre possibili spiegazioni come le supernovae e le stelle di neutroni magnetar.

Nonostante le origini sconosciute degli FRB, questi affascinanti fenomeni offrono ai ricercatori l’opportunità di stimare la massa dell’universo. Il professor Ryan Shannon, co-responsabile del progetto, spiega che la materia mancante nell’universo può potenzialmente essere rilevata utilizzando lampi radio veloci: “I lampi radio veloci rilevano questo materiale ionizzato. Anche nello spazio quasi perfettamente vuoto, possono “vedere” tutti gli elettroni, e questo ci permette di misurare quanta materia c’è tra le galassie”.

La scoperta di FRB 20220610A supporta anche la teoria proposta dal defunto astronomo australiano Jean-Pierre Macquart nel 2020. Macquart ha suggerito che la massa dell'universo può essere stimata studiando i lampi radio veloci. I risultati del team sono in linea con quella che è nota come “relazione di Macquart”, secondo la quale quanto più lontano è un lampo radio veloce, tanto più diffuso è il gas che rivela tra le galassie. Tuttavia, non tutti gli FRB seguono questo schema, sottolineando la complessità di questi fenomeni.

Anche se questo passo avanti nella comprensione degli FRB allarga i confini delle nostre conoscenze, il rilevamento di segnali ancora più lontani richiederà attrezzature migliori. Gli scienziati attendono con impazienza il completamento dell’Osservatorio Square Kilometer Array, che dovrebbe essere operativo nel 2028, che consentirà ulteriori esplorazioni e la scoperta di nuovi record FRB.

