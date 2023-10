Il lancio dello Starliner di Boeing è stato nuovamente ritardato, ora fissato per aprile 2024

By

Boeing e NASA stanno affrontando l’ennesimo ritardo nel lancio inaugurale con equipaggio della navicella spaziale Starliner, spostando la prima data di lancio disponibile all’aprile 2024. Ciò arriva dopo una serie di rinvii e problemi tecnici che hanno afflitto il programma Starliner.

L'ultimo ritardo, annunciato dalla NASA in un comunicato stampa, è probabilmente legato a problemi con il sistema di paracadute della navicella e alla scoperta di nastro infiammabile all'interno del veicolo. Questi problemi hanno causato battute d'arresto e ulteriore risoluzione dei problemi.

Lo scopo della prossima missione, nota come Boeing Crew Flight Test (CFT) della NASA, è quello di dare allo Starliner una prova generale completa inviandolo, insieme agli astronauti Butch Wilmore e Suni Williams, alla Stazione Spaziale Internazionale. La missione metterà in mostra le capacità del veicolo spaziale e dimostrerà la sua idoneità per futuri viaggi con equipaggio.

Boeing, che lavora con un contratto da 4.3 miliardi di dollari con la NASA dal 2014, ha subito perdite significative pari a 1.14 miliardi di dollari nel travagliato progetto. La missione CFT ha subito molteplici modifiche alla programmazione, con ogni nuova data che suggerisce il decollo, solo per essere nuovamente ritardata.

Il viaggio dello Starliner di Boeing è stato impegnativo sin dal suo obiettivo iniziale di utilizzo operativo nel 2017. Il test senza equipaggio nel 2019 non è riuscito ad attraccare alla ISS, portando a ulteriori test e risoluzione dei problemi. Il successivo Orbital Flight Test-2 (OFT-2) ha riscontrato alcuni problemi ma si è agganciato con successo alla ISS ed è tornato sulla Terra. Tuttavia, il percorso verso la missione CFT sembra essere perennemente in costruzione.

Un problema tecnico emerso riguarda i paracadute della navicella, che hanno mostrato un carico di rottura inferiore al previsto. Boeing ha riconfigurato i “soft link” del paracadute per risolvere questo problema e per novembre è previsto un test di caduta del paracadute. Un’altra preoccupazione tecnica riguarda l’uso di nastro infiammabile per isolare i cablaggi, che ha spinto Boeing a rimuoverne una parte significativa e a sviluppare tecniche di mitigazione.

Guardando al futuro, se la missione CFT procederà con successo, una missione operativa chiamata PCM-1 potrebbe potenzialmente aver luogo all’inizio del 2025. Tuttavia, la NASA ha anche menzionato la possibilità di utilizzare un Crew Dragon di SpaceX per quella missione. In assenza dello Starliner, la NASA si è affidata a SpaceX per trasportare i suoi astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Sebbene Starliner sia ancora promettente per la NASA, i continui problemi tecnici e i ritardi hanno sollevato dubbi sulla sua affidabilità. Solo il tempo dirà se Starliner sarà in grado di superare le sue sfide e realizzare il suo potenziale come veicolo chiave per le future missioni spaziali con equipaggio.

Fonti: NASA (comunicato stampa)