La NASA annuncia il primo volo di prova con equipaggio della navicella spaziale Starliner della Boeing

La NASA ha rivelato che il primo volo di prova con equipaggio della navicella spaziale Starliner della Boeing, noto come Crew Flight Test (CFT), sarà lanciato non prima di metà aprile 2024. La missione coinvolgerà i piloti collaudatori Butch Wilmore e Suni William in viaggio verso l'Aeroporto Internazionale Stazione Spaziale (ISS) e ritorno, testando le capacità della capsula riutilizzabile della Boeing. Lo Starliner sarà lanciato su un razzo Atlas V della United Launch Alliance dalla stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida, con gli astronauti che intraprenderanno un viaggio di otto giorni.

Boeing, insieme a SpaceX, è stata incaricata nel 2014 dal Commercial Crew Program della NASA di sviluppare veicoli spaziali per il trasporto da e verso la ISS. Mentre SpaceX ha lanciato con successo astronauti nello spazio dal 2020 e si sta preparando per la sua ottava missione nel febbraio 2023, lo Starliner di Boeing ha dovuto affrontare ritardi significativi e deve ancora volare, sostenendo ingenti costi finanziari per la compagnia aerospaziale.

Boeing ha recentemente annunciato che la sonda Starliner non sarà pronta prima di marzo 2024, e la NASA ha ora stabilito che il lancio previsto per la CFT sarà a metà aprile a causa del traffico sulla ISS e della disponibilità del raggio d'azione. Nonostante questi ritardi, Boeing sostiene di essere nei tempi previsti per avere il veicolo pronto a marzo.

Diversi problemi hanno contribuito ai ritardi, tra cui la rimozione del nastro infiammabile utilizzato sulla navicella e la riprogettazione del suo sistema di paracadute. Ad agosto era stata rimossa solo la metà del nastro e gli ingegneri hanno dovuto trovare un materiale alternativo per coprire la parte rimanente. Anche il meccanismo che collega il paracadute alla capsula ha richiesto una riprogettazione dopo che si è rotto durante i test. Inoltre, i precedenti test con i paracadute nel 2019 hanno visto il dispiegamento con successo solo di due vele su tre.

Boeing ha lavorato per affrontare queste sfide tecniche, tra cui la riparazione di propulsori poco affidabili e la riduzione del rischio di surriscaldamento delle batterie. La NASA continuerà a fornire aggiornamenti sulla preparazione del Crew Flight Test non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

Fonte: Il registro