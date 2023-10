L'impatto del satellite BlueWalker 3 sull'astronomia

Un team internazionale di scienziati, tra cui ricercatori dell'Imperial College di Londra, ha recentemente pubblicato un articolo sulla rivista Nature in cui discute le implicazioni del prototipo satellitare BlueWalker 3 sull'astronomia. Il BlueWalker 3 fa parte di una costellazione di satelliti pianificata da AST SpaceMobile, con l'obiettivo di fornire servizi mobili e a banda larga a livello globale.

Secondo i ricercatori, le osservazioni del BlueWalker 3 hanno rivelato che si tratta di uno degli oggetti più luminosi nel cielo notturno, superando tutti tranne le stelle più luminose. Questa elevata luminosità rappresenta una sfida significativa per gli astronomi, soprattutto considerando che diverse aziende in tutto il mondo stanno progettando costellazioni di satelliti simili.

La preoccupazione nasce dal fatto che queste costellazioni satellitari, a causa della loro vicinanza alla Terra e delle loro grandi dimensioni, hanno il potenziale per disturbare le osservazioni del cielo notturno. Gli astronomi vedono il cielo notturno come un laboratorio unico che consente esperimenti che non possono essere condotti altrove. Inoltre, il cielo notturno incontaminato ha un significato culturale ed è considerato un patrimonio condiviso dell’umanità che dovrebbe essere salvaguardato per le generazioni future.

I ricercatori hanno utilizzato osservazioni di professionisti e dilettanti provenienti da varie località, tra cui Cile, Stati Uniti, Messico e Nuova Zelanda, per tracciare la traiettoria del BlueWalker 3. Mentre sono stati fatti tentativi per mitigare l'interferenza causata dalla luminosità del satellite, è stato difficile prevenirne completamente l’impatto sulle osservazioni astronomiche.

Inoltre, BlueWalker 3 opera a frequenze radio vicine a quelle utilizzate dai radiotelescopi, disturbando potenzialmente la radioastronomia. I ricercatori sottolineano la necessità di ulteriori ricerche per sviluppare strategie che proteggano i telescopi esistenti e futuri dai numerosi satelliti previsti per il lancio nel prossimo decennio.

Pur riconoscendo l’importanza delle costellazioni satellitari per le comunicazioni globali, i ricercatori sollecitano un’attenta considerazione dei loro effetti collaterali e degli sforzi per ridurre al minimo il loro impatto sull’astronomia. È fondamentale bilanciare il progresso nelle comunicazioni mondiali con la preservazione della nostra capacità di esplorare e comprendere il cosmo.

In sintesi, il prototipo del satellite BlueWalker 3, come parte di una costellazione di satelliti, rappresenta una sfida significativa per gli astronomi a causa della sua luminosità e della potenziale interferenza con le osservazioni del cielo notturno. Il gruppo di ricerca sottolinea la necessità di strategie per proteggere i telescopi e ridurre al minimo l’impatto delle future costellazioni satellitari sull’astronomia.

Fonte: Nature Journal, Imperial College di Londra