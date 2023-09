Un OLED che emette luce blu a una tensione record: potenziali progressi nelle tecnologie degli smartphone e dei display

I ricercatori di Tokyo Tech hanno realizzato un’innovazione rivoluzionaria nella tecnologia dei diodi organici a emissione di luce (OLED) sviluppando un OLED che emette luce blu a una tensione record di 1.47 V. Questa innovazione ha il potenziale per rivoluzionare le tecnologie commerciali di smartphone e display.

La luce blu è essenziale per i dispositivi che emettono luce, gli schermi degli smartphone e i display a grande schermo. Tuttavia, lo sviluppo di OLED blu efficienti è stato impegnativo a causa dell’alta tensione richiesta per il loro funzionamento. I tradizionali OLED blu richiedono in genere circa 4 V per una luminanza di 100 cd/m2, che è superiore alla tensione delle batterie agli ioni di litio comunemente utilizzate negli smartphone. Pertanto, esiste l’urgente necessità di sviluppare OLED blu che possano funzionare a tensioni più basse.

I ricercatori di Tokyo Tech, in collaborazione con altre istituzioni, hanno sviluppato un OLED di upconversion che raggiunge l'emissione blu con una tensione di accensione ultrabassa di 1.47 V. Il dispositivo utilizza materiali specifici, tra cui NDI-HF come accettore, 1,2- ADN come donatore e TbPe come drogante fluorescente. L'OLED funziona utilizzando un meccanismo di upconversion, in cui le lacune e gli elettroni vengono iniettati rispettivamente negli strati donatore e accettore e si ricombinano sull'interfaccia donatore/accettore per formare uno stato di trasferimento di carica. Questo stato trasferisce selettivamente energia all'emettitore, determinando l'emissione di luce blu.

Il nuovo OLED ha dimostrato una luminanza di 100 cd/m2, equivalente a quella di un display commerciale, a soli 1.97 V. Questo risultato riduce significativamente il fabbisogno di tensione per gli OLED blu, rendendo possibile soddisfare i requisiti commerciali per questi dispositivi. Lo studio evidenzia l'importanza di ottimizzare la progettazione dell'interfaccia donatore/accettore per il controllo dei processi eccitonici.

In conclusione, lo sviluppo di un OLED che emette luce blu a un voltaggio bassissimo rappresenta un notevole passo avanti nella tecnologia OLED. Questa svolta ha il potenziale per favorire progressi nelle tecnologie degli smartphone e dei display, rendendoli più efficienti dal punto di vista energetico e accessibili.

Riferimento:

"Diodo organico a emissione di luce blu con una tensione di accensione di 1.47 V." Comunicazioni sulla natura.