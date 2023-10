Un nuovo meccanismo che coinvolge i vasi sanguigni del cervello fa luce sulla formazione della memoria a lungo termine

I ricercatori hanno scoperto un meccanismo precedentemente sconosciuto legato ai vasi sanguigni del cervello che contribuisce al processo di formazione della memoria a lungo termine. Mentre la maggior parte degli studi si è concentrata sui neuroni nella comprensione dell’apprendimento e della memoria, scoperte recenti suggeriscono che anche altri tipi di cellule, come i periciti, svolgono un ruolo.

I periciti sono cellule che rivestono le pareti dei piccoli vasi sanguigni nel cervello e sono responsabili del mantenimento della salute della barriera emato-encefalica. Tuttavia, ricerche recenti indicano che i periciti possono anche essere coinvolti in varie condizioni neurologiche, tra cui ictus, epilessia e sclerosi multipla.

L'autrice senior dello studio, Cristina Alberini, sottolinea l'importanza di questa scoperta, affermando che le malattie del cervello associate a problemi vascolari e metabolici possono derivare da deficit nella cooperazione tra diversi tipi di cellule. Questa nuova intuizione apre nuove possibilità per comprendere le cause alla base di condizioni come il morbo di Alzheimer e la demenza.

I ricercatori hanno anche studiato il ruolo di un ormone proteico chiamato fattore di crescita simile all’insulina 2 (IGF2) nell’apprendimento e nella memoria. Hanno scoperto che i livelli di IGF2 aumentavano nei periciti in seguito all’apprendimento nei ratti e nei topi. Questa scoperta ha portato alla questione se l'IGF2 nei periciti sia necessario per la formazione della memoria a lungo termine.

Per indagare ulteriormente, i ricercatori hanno condotto esperimenti utilizzando topi in cui la produzione di IGF2 nei periciti era stata eliminata. Hanno scoperto che questi topi non erano in grado di formare ricordi a lungo termine rispetto ai topi normali. Nello specifico, hanno mostrato deficit sia nella memoria contestuale che spaziale, indicando l'importanza di IGF2 nei periciti per la formazione della memoria.

Inoltre, i ricercatori hanno osservato che la stimolazione neuronale portava alla produzione di IGF2 nei periciti, che poi stimolava i meccanismi di attivazione neuronale associati all'apprendimento. Questa scoperta suggerisce che esiste una relazione di cooperazione tra neuroni e periciti nella formazione delle memorie a lungo termine.

In conclusione, questo studio evidenzia il significato dei periciti e della loro produzione di IGF2 nell'intricato processo di formazione della memoria a lungo termine. La comprensione di questi meccanismi potrebbe portare a progressi nel trattamento dei disturbi legati alla memoria e delle condizioni neurologiche.

Fonte:

– Kiran Pandey, et al., L'attività neuronale guida l'espressione di IGF2 dai periciti per formare la memoria a lungo termine, Neuron (2023).