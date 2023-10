Il blocco della molecola del checkpoint immunitario si dimostra promettente nel trattamento del cancro infantile aggressivo

By

Un recente studio condotto dai ricercatori del Cima e della Clínica Universidad de Navarra, in collaborazione con il gruppo cooperativo internazionale Diffuse Midline Glioma (DMG-ACT), ha dimostrato che il blocco di una molecola del checkpoint immunitario potrebbe potenzialmente ridurre i tumori e prolungare la sopravvivenza in modelli animali di il cancro infantile più aggressivo. La ricerca, che si è svolta presso il Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, si è concentrata sul glioma diffuso dello stelo intrinseco (DIPG), un tumore aggressivo del tronco cerebrale e la principale causa di morte correlata al cancro pediatrico.

L’immunoterapia ha dimostrato di essere un’opzione praticabile per molti tipi di cancro, ma gli inibitori classici non sono stati efficaci nel trattamento dei DIPG. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che la molecola del checkpoint immunitario TIM-3 è altamente espressa sia nelle cellule tumorali che nel microambiente DIPG. Inibendo TIM-3, sono stati in grado di promuovere un microambiente tumorale proinfiammatorio che migliora la risposta immunitaria antitumorale.

L’inibizione di TIM-3 ha portato ad un aumento della sopravvivenza a lungo termine in modelli sperimentali, suggerendo che potrebbe essere un potenziale bersaglio terapeutico per studi clinici su pazienti DIPG. Questa ricerca innovativa offre la speranza di trovare trattamenti efficaci per questo cancro infantile aggressivo.

Lo studio è stato sostenuto da finanziamenti di varie organizzazioni pubbliche e private, tra cui il Consiglio europeo della ricerca, la Fondazione ChadTough-Defeat DIPG, l'Associazione spagnola contro il cancro, Vicky's Dream, la Fondazione Adey, la Fondazione ACS e l'Associazione Pablo Ugarte.

Nel complesso, questa ricerca evidenzia il potenziale dell’immunoterapia e l’importanza di identificare molecole bersaglio per migliorare i risultati del trattamento per i pazienti con DIPG.

Fonti: Rivista Cancer Cell, Università Cima di Navarra