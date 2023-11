Un nuovo studio suggerisce che misteriose macchie nel sottosuolo potrebbero essere tracce di un antico pianeta

Gli scienziati teorizzano da tempo che la Luna si sia formata attraverso un gigantesco evento di impatto circa 4.5 miliardi di anni fa, quando un protopianeta chiamato Theia entrò in collisione con la Terra. Tuttavia, le prove a sostegno di questa teoria sono rimaste sfuggenti. Ora, uno studio innovativo propone che due enormi bolle che risiedono a più di 1,000 miglia sotto la superficie terrestre potrebbero essere i resti di Theia.

Queste masse, note come grandi province a bassa velocità (LLVP), furono scoperte per la prima volta dai sismologi, ma la loro origine è rimasta un mistero. I ricercatori di un team internazionale, tra cui il dottor Qian Yuan del California Institute of Technology e il professor Hongping Deng dell’Osservatorio Astronomico di Shanghai, si sono rivolti a simulazioni al computer per indagare sulla possibile connessione tra le bolle e l’antico evento di impatto.

Le simulazioni hanno rivelato che durante la collisione, una parte di Theia potrebbe essere sprofondata più in profondità nella Terra mentre il resto ha formato una nuova Terra più grande. Nel corso di miliardi di anni, i materiali di Theia potrebbero aver circolato all'interno del mantello terrestre a causa delle correnti di convezione, portando infine alla formazione degli LLVP.

Il dottor Yuan ha etichettato questa idea come la prima a proporre tale connessione. Sebbene i risultati forniscano una possibilità interessante, la conferma di questa teoria richiederebbe lo studio delle rocce lunari. I piani delle agenzie spaziali per stabilire una presenza a lungo termine sulla Luna e potenzialmente inviare esseri umani su Marte potrebbero offrire l’opportunità di raccogliere queste rocce e confrontarle con gli LLVP.

Sebbene lo studio abbia ricevuto elogi per il suo approccio coraggioso, il prof. Alex Halliday dell'Università di Oxford suggerisce che sono necessarie ulteriori analisi. Comprendere i processi che hanno prodotto la diversa composizione del mantello profondo pur mantenendo le somiglianze isotopiche tra la Terra e la Luna rimane un argomento di discussione futura.

Mentre gli scienziati continuano ad approfondire le origini della Luna, la scoperta di potenziali resti di Theia nascosti nelle profondità della Terra rappresenta una strada entusiasmante per ulteriori ricerche ed esplorazioni.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cosa sono i LLVP?

R: Gli LLVP, o grandi province a bassa velocità, si riferiscono a enormi masse sepolte in profondità nel mantello terrestre che hanno proprietà sismiche distinte.

D: Quando si è formata la luna?

R: La teoria principale suggerisce che la Luna si sia formata circa 4.5 miliardi di anni fa attraverso una collisione tra la Terra e un protopianeta chiamato Theia.

D: Quali prove supportano la teoria dell’impatto gigante?

R: Anche se le prove a sostegno di questa teoria sono limitate, la scoperta dei LLVP e il loro potenziale collegamento con Theia offre una nuova strada di indagine.

D: In che modo le rocce lunari possono fornire una conferma?

R: Studiando la composizione e le firme chimiche delle rocce lunari, gli scienziati possono confrontarle con le LLVP per determinare se condividono origini simili.

D: Quali sono le implicazioni di questo studio?

R: Se gli LLVP fossero effettivamente resti di Theia, ciò potrebbe fornire ulteriore supporto alla teoria dell’impatto gigante e far luce sulla formazione iniziale della Luna e della Terra.