Gli elefanti fanno affidamento sulla vista per mantenere l'equilibrio, secondo uno studio

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Biology Letters ha scoperto che gli elefanti fanno affidamento sulla vista per mantenere l’equilibrio. I ricercatori, Max Kurz e John Hutchinson, hanno condotto esperimenti con elefanti addestrati in cattività per indagare su come gli elefanti mantengono il loro equilibrio.

Precedenti ricerche hanno suggerito che gli animali di grandi dimensioni sono più inclini alle cadute e alle lesioni che ne derivano. Per gli elefanti, una caduta potrebbe essere fatale a causa del rischio di danni agli organi interni o di ossa rotte. Pertanto, mantenere l’equilibrio è fondamentale per questi animali.

I ricercatori sospettavano che la vista giocasse un ruolo significativo nel mantenimento dell’equilibrio degli elefanti. Per condurre gli esperimenti hanno collaborato con gli istruttori della Have Trunk Will Travel, una società che addestra elefanti per scopi di intrattenimento. Quattro elefanti asiatici sono stati dotati di bende, localizzatori GPS e accelerometri per monitorare i loro movimenti e la loro andatura.

Durante gli esperimenti, agli elefanti è stato chiesto di camminare in fila indiana in coppia, con l'elefante in coda che teneva la coda dell'elefante in testa con la sua proboscide. Alcune passeggiate sono state condotte con elefanti bendati, mentre altre sono state condotte senza bende.

L'analisi dei dati dei sensori ha rivelato che la tempistica dei passi non era coerente per gli elefanti bendati. In alcuni casi gli elefanti avevano difficoltà a mantenere il passo. Ciò ha portato i ricercatori a concludere che gli elefanti usano la vista per cronometrare i passi e mantenere l’equilibrio.

Questo studio fornisce preziose informazioni sui meccanismi coinvolti nel mantenimento dell’equilibrio nei grandi animali come gli elefanti. I risultati potrebbero avere implicazioni per la comprensione della locomozione e della stabilità di altre specie di grandi dimensioni. Ulteriori ricerche in questo settore potrebbero contribuire allo sviluppo di strategie per prevenire cadute e lesioni in questi animali.

Fonte: Max J. Kurz et al, "Il feedback visivo influenza la coerenza del modello locomotore negli elefanti asiatici (Elephas maximus)", Biology Letters (2023). DOI: 10.1098/rsbl.2023.0260