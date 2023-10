Aprendo la strada: le strade lunari potrebbero salvaguardare la tecnologia lunare

Gli scienziati ritengono che pavimentare la superficie lunare potrebbe fornire un trasporto più agevole per i rover lunari e anche salvaguardare i lander e altre tecnologie inviate per esplorare la superficie lunare. La ragione principale di ciò è la presenza di polvere lunare, che pone sfide a causa della sua carica elettrica e dei bordi taglienti.

L’assenza di vento e acqua sulla Luna impedisce alle rocce di trasformarsi in sabbia come fanno sulla Terra. Di conseguenza, la superficie della Luna è continuamente bombardata da radiazioni cosmiche e impatti extraterrestri, che fanno sì che le rocce si frantumino in regolite polverosa. Questa polvere lunare è altamente adesiva e abrasiva e, se inalata, rappresenta un rischio per la tecnologia lunare e la salute umana.

Nel tentativo di affrontare queste sfide, gli scienziati hanno esplorato l’idea di costruire strade sulla Luna. Tuttavia, il costo e la difficoltà del trasporto dei materiali dalla Terra alla Luna hanno rappresentato i maggiori ostacoli.

Per trovare soluzioni in loco, i ricercatori hanno condotto esperimenti per riutilizzare la polvere lunare in materiali adatti per le strade lunari. Hanno concentrato la luce solare sulla regolite lunare, utilizzando laser per simulare la radiazione solare. Questo processo ha portato alla creazione di piastrelle triangolari che potevano incastrarsi per formare superfici solide e piane per strade lunari e potenziali siti di atterraggio.

Tuttavia, generare abbastanza luce solare da sciogliere la polvere lunare richiedeva l’uso di lenti grandi, alte quanto una persona, per focalizzare la luce solare. Saranno necessarie ulteriori ricerche per valutare la durabilità di queste piastrelle nel duro ambiente lunare e la loro idoneità come piattaforme di atterraggio.

I risultati di questa ricerca sono stati pubblicati su Scientific Reports.

Fonte:

– Rapporti scientifici