La NASA completa i test cruciali nella galleria del vento per il veicolo di ascesa su Marte

Il team Mars Ascent Vehicle (MAV) della NASA ha recentemente completato test cruciali nella galleria del vento presso il Marshall Space Flight Center della NASA. Questi test rappresentano una pietra miliare significativa nello sforzo congiunto tra la NASA e l’Agenzia spaziale europea (ESA) per riportare campioni marziani sulla Terra all’inizio degli anni ’2030.

I test nella galleria del vento si sono svolti in una struttura che ha rappresentato una parte fondamentale delle missioni della NASA sin dal programma Apollo. Il team del MAV ha testato modelli in scala del veicolo da più angolazioni per capire come il flusso d’aria avrebbe influenzato la sua struttura. Queste informazioni sono cruciali per progettare un veicolo che possa essere lanciato in sicurezza dalla superficie di Marte.

Il MAV è una componente chiave della campagna Mars Sample Return, che mira a riportare sulla Terra campioni scientificamente selezionati da Marte per lo studio. I campioni, attualmente raccolti dal rover Perseverance della NASA, hanno il potenziale per fornire informazioni sulla storia antica di Marte e sulla possibilità della vita microbica.

Una volta caricati i campioni nel MAV, questo verrà lanciato da Marte in orbita attorno al pianeta. L'Earth Return Orbiter, sviluppato dall'ESA, catturerà quindi il contenitore del campione e lo riporterà sulla Terra.

Il completamento di questi test nella galleria del vento ci porta un passo avanti verso l’ambizioso obiettivo di riportare campioni marziani sulla Terra. Questa collaborazione tra NASA ed ESA rappresenta una pietra miliare significativa nella nostra esplorazione di Marte e nella nostra comprensione della sua storia e del potenziale per la vita.

Fonti: NASA, ESA

Definizioni:

Marte: Marte è il quarto pianeta a partire dal Sole ed è conosciuto come il “Pianeta Rosso” per il suo aspetto rossastro. È un mondo desertico polveroso e freddo con un'atmosfera sottile.

Marte è il quarto pianeta a partire dal Sole ed è conosciuto come il “Pianeta Rosso” per il suo aspetto rossastro. È un mondo desertico polveroso e freddo con un'atmosfera sottile. NASA: La National Aeronautics and Space Administration è un'agenzia governativa statunitense responsabile dell'esplorazione e della ricerca spaziale.

La National Aeronautics and Space Administration è un'agenzia governativa statunitense responsabile dell'esplorazione e della ricerca spaziale. ESA: L'Agenzia spaziale europea è un'organizzazione intergovernativa dedicata all'esplorazione e allo studio dello spazio.

L'Agenzia spaziale europea è un'organizzazione intergovernativa dedicata all'esplorazione e allo studio dello spazio. Ritorno del campione su Marte: La campagna Mars Sample Return mira a riportare sulla Terra campioni scientificamente selezionati da Marte per lo studio.

La campagna Mars Sample Return mira a riportare sulla Terra campioni scientificamente selezionati da Marte per lo studio. Rover Perseveranza: Il rover Perseverance della NASA sta attualmente esplorando Marte e raccogliendo campioni per il futuro ritorno sulla Terra.