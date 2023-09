Alimentazione violenta: come i buchi neri supermassicci torcono e squarciano lo spazio-tempo

Un recente studio condotto da ricercatori della Northwestern University ha messo in discussione la comprensione convenzionale di come si alimentano i buchi neri supermassicci. In precedenza si credeva che i buchi neri consumassero gradualmente la materia per lunghi periodi di tempo. Tuttavia, utilizzando simulazioni 3D ad alta risoluzione, i ricercatori hanno scoperto che questi giganti cosmici torcono e squarciano violentemente lo spazio-tempo per consumare la materia a ritmi sorprendentemente rapidi, completando un ciclo di consumo in pochi mesi.

Il team ha utilizzato Summit, uno dei supercomputer più grandi del mondo, per condurre una simulazione 3D che integrava la dinamica dei gas, i campi magnetici e la relatività generale. Questa simulazione ha fornito una visione completa del comportamento dei buchi neri e ha rivelato che i buchi neri distorcono lo spazio-tempo circostante, lacerando il disco di accrescimento in sottodischi interni ed esterni. Il buco nero poi divora il disco interno, permettendo ai detriti del sotto-disco esterno di riempire il vuoto.

Questo processo, noto come “mangia-riempi-mangia”, spiega potenzialmente il misterioso comportamento dei quasar “che cambiano aspetto”. I quasar sono nuclei galattici altamente luminosi alimentati da buchi neri supermassicci. I quasar dall'aspetto mutevole mostrano variazioni rapide e drastiche nella loro luminosità, spesso accendendosi e spegnendosi nel giro di pochi mesi o pochi anni.

Le teorie precedenti faticavano a spiegare perché la regione interna di un disco di accrescimento scomparisse e si riempisse rapidamente. Tuttavia, le simulazioni hanno mostrato che quando i sottodischi interno ed esterno si disconnettono, inizia la “frenesia alimentare” del buco nero. La competizione tra la rotazione del buco nero e l'attrito e la pressione all'interno del disco porta alla lacerazione dei dischi e alla spinta del disco interno verso l'interno.

Contrariamente alle ipotesi precedenti, le simulazioni hanno anche rivelato che i dischi di accrescimento non sono necessariamente allineati con la rotazione del buco nero. Invece, i sottodischi interno ed esterno oscillano indipendentemente a velocità e angoli diversi. Questa deformazione dell'intero disco di accrescimento provoca la collisione delle particelle di gas, provocando esplosioni di luce ed energia.

La nuova comprensione di come si alimentano i buchi neri supermassicci apre strade entusiasmanti per ulteriori indagini su queste enigmatiche entità cosmiche. Sfida le teorie di vecchia data e fornisce una rappresentazione più accurata delle loro abitudini alimentari, offrendo una migliore comprensione dei meccanismi che guidano il loro comportamento.

Fonte: ricercatori della Northwestern University