I buchi neri consumano l’ambiente circostante più velocemente del previsto

Un recente studio condotto dalla Northwestern University ha gettato nuova luce sul vorace appetito dei buchi neri. Sebbene sia noto che i buchi neri non mangiano come gli organismi viventi, la loro attrazione gravitazionale consente loro di divorare oggetti vicini come gas, polvere e persino stelle. Questo processo viene comunemente chiamato “mangiare”.

Tradizionalmente, si credeva che i buchi neri consumassero la materia dell’ambiente circostante a un ritmo lento, seguendo le previsioni della teoria classica del disco di accrescimento. Tuttavia, la nuova ricerca, che ha utilizzato simulazioni 3D avanzate, ha dimostrato che questa ipotesi è sbagliata.

Lo studio ha scoperto che i buchi neri squarciano il loro disco di accrescimento a velocità sorprendentemente elevate, essenzialmente divorandolo in un turbine. Un disco di accrescimento è un disco vorticoso di materia che si muove a spirale fino a formare un buco nero. Questo disco si forma quando il buco nero si trova in un sistema binario con una stella compagna o quando è circondato da una nube di gas e polvere. L'immensa forza gravitazionale del buco nero attira questi elementi, facendoli spiraleggiare nelle profondità del buco nero.

La scoperta di questo consumo accelerato fornisce preziose informazioni sul comportamento dei buchi neri e sul loro impatto sull’ambiente circostante. I ricercatori della Northwestern University sperano che questa nuova comprensione possa aiutare gli scienziati a svelare i misteri che circondano queste enigmatiche entità cosmiche.

In conclusione, la fame insaziabile dei buchi neri li porta a consumare l’ambiente circostante molto più velocemente di quanto si credesse in precedenza. Attraverso la loro immensa attrazione gravitazionale, consumano rapidamente gas, polvere e persino stelle. Il recente studio condotto dalla Northwestern University e basato su simulazioni 3D ha scoperto questo consumo accelerato, fornendo nuove informazioni sul comportamento dei buchi neri.

