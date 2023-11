L'inafferrabile rotazione del buco nero supermassiccio di M87

By

Con un risultato rivoluzionario, un team internazionale di astronomi guidato da Yuzhu Cui ha fornito la prova definitiva della rotazione del buco nero supermassiccio al centro della galassia ellittica gigante M87. Questa scoperta aggiunge un'altra pietra miliare all'eredità di M87, iniziata nel 1918 quando divenne la prima galassia a rivelare il suo getto luminoso. Inoltre, M87 ha fatto la storia nel 2019, quando l’Event Horizon Telescope ha catturato la prima immagine dell’ombra di un buco nero.

Il buco nero supermassiccio di M87 pesa l’incredibile cifra di 6.5 miliardi di masse solari, il che lo rende oltre mille volte più massiccio del buco nero al centro della nostra galassia, la Via Lattea. Recuperare dati da questi oggetti enigmatici non è un'impresa facile, ma i ricercatori hanno sfruttato i getti di precessione e i dischi di accrescimento, insieme alla Teoria della Relatività Generale di Einstein, per approfondire i misteri di M87.

Analizzando i dati di 17 anni provenienti da una rete globale di radiotelescopi, il team di Cui ha scoperto un notevole ciclo di 11 anni di getti precessionali e ha rivelato che gli assi di rotazione del buco nero e del suo disco di accrescimento sono disallineati. Questo disallineamento fa sì che il getto si sposti o oscilli, provocando la precessione. I modelli sviluppati dal team si allineano perfettamente con i dati osservativi, confermando che il buco nero supermassiccio nel cuore di M87 sta effettivamente ruotando e svolge un ruolo cruciale nei meccanismi di trasferimento di energia.

Questa svolta non solo segna un significativo passo avanti nella comprensione dei buchi neri, ma pone anche nuove domande e sfide agli scienziati. I ricercatori sono ora ansiosi di studiare la struttura del disco di accrescimento associato e di determinare le velocità di rotazione sia del buco nero che del disco. Svelando questi misteri, gli astronomi sperano di ottenere informazioni più approfondite sugli straordinari meccanismi di produzione di energia dei nuclei galattici attivi come M87.

Domande frequenti (FAQ):

D: Quanto dista la M87?

R: M87 si trova a circa 55 milioni di anni luce dalla Terra.

D: Quanto è massiccio il buco nero supermassiccio di M87 rispetto a quello della Via Lattea?

R: Il buco nero in M87 è oltre mille volte più massiccio di quello nella Via Lattea.

D: Cos'è la precessione?

R: La precessione si riferisce al cambiamento graduale nell'orientamento dell'asse di rotazione di un oggetto. Nel caso del buco nero di M87, il suo asse disallineato fa sì che il getto si sposti o oscilli, provocando la precessione.

D: Cosa sono i dischi di accrescimento?

R: I dischi di accrescimento sono dischi rotanti di gas e polvere che circondano oggetti come i buchi neri. Si formano quando il gas dello spazio circostante viene attratto dalla forza gravitazionale del buco nero.

D: Qual è il significato di confermare la rotazione del buco nero di M87?

R: La conferma della rotazione del buco nero di M87 fornisce preziose informazioni sui meccanismi e sui processi di trasferimento di energia che si verificano all'interno dei nuclei galattici attivi. Questa scoperta aiuta gli astronomi a comprendere meglio la formazione e il comportamento dei buchi neri.

