I buchi neri potrebbero non essere così semplici come pensavamo

I buchi neri sono sempre stati considerati relativamente semplici in termini di caratteristiche. Il “teorema senza capelli” suggerisce che tutte le informazioni su un buco nero possono essere riassunte dalla sua massa, momento angolare e carica. Tuttavia, un recente studio condotto da ricercatori dell’Università di Southampton, dell’Università di Cambridge e dell’Istituto di Scienze del Cosmo dell’Università di Barcellona mette in discussione questa nozione.

Tipicamente, il collasso della materia in un buco nero comporta la perdita di tutte le altre informazioni sulla materia. Ciò porta all’idea che i buchi neri siano “calvi” e privi di qualsiasi caratteristica distintiva, a parte le tre caratteristiche menzionate.

Tuttavia, i ricercatori suggeriscono che in determinate circostanze i buchi neri potrebbero diventare “pelosi”. Mentre il teorema dell’assenza di capelli presuppone che lo spazio attorno a un buco nero sia vuoto, i ricercatori suggeriscono che se un sistema binario di buchi neri inghiotte abbastanza materiale carico, i buchi neri stessi potrebbero caricarsi abbastanza da respingersi a vicenda. Questa repulsione potrebbe bilanciare l’attrazione, creando un equilibrio stabile e dando origine ad un sistema di buchi neri con orizzonti multipli.

Dalla nostra prospettiva sulla Terra, questi buchi neri binari apparirebbero come uno solo, simile a come i doppi tuorli possono essere nascosti all’interno delle uova in un cartone. I ricercatori ipotizzano inoltre che la costante cosmologica, potenzialmente correlata all’energia oscura, potrebbe impedire la fusione di alcuni buchi neri.

Questa analisi mette in discussione l’attuale comprensione dei buchi neri e suggerisce che potrebbero avere proprietà più complesse di quanto si pensasse in precedenza. Sebbene i ricercatori abbiano riscontrato dei limiti nel loro studio, esso apre nuove possibilità e strade per ulteriori indagini sulla natura dei buchi neri.

Fonte:

Università di Southampton

Università di Cambridge

Istituto di Scienze del Cosmo dell'Università di Barcellona

Physical Review Letters