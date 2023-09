La prima prova diretta di un buco nero rotante: una scoperta rivoluzionaria

Gli astronomi hanno recentemente fatto un passo avanti straordinario catturando la prima prova diretta di un buco nero rotante. Questo straordinario risultato sta fornendo informazioni rivoluzionarie su uno degli oggetti più enigmatici dell'universo.

Quindi, cos’è esattamente un buco nero? La NASA la definisce come una regione dello spazio dove la forza di gravità è così forte che nessuna luce può fuoriuscire. Questi fenomeni cosmici si formano quando la materia viene compressa in uno spazio incredibilmente piccolo, solitamente alla fine della vita di una stella. Alcuni buchi neri sono addirittura il risultato di stelle morenti.

Il concetto di buchi neri non è nuovo. Infatti, la previsione dei buchi neri risale al 1915 quando Albert Einstein ne postulò l’esistenza attraverso la sua teoria della relatività generale. Tuttavia, l’idea stessa è nata molto prima. Nel 1784, un filosofo inglese di nome John Michell ipotizzò che se la luce fosse davvero composta da particelle, la gravità ne influenzerebbe il movimento. Predisse che le stelle più grandi del Sole potessero esercitare forze gravitazionali così forti che la luce non sarebbe stata in grado di sfuggire da esse. Si riferiva a questi oggetti celesti come “stelle oscure”.

Si ritiene che la Via Lattea, la nostra galassia, ospiti potenzialmente oltre 100 milioni di buchi neri. Nel cuore della Via Lattea si trova un buco nero supermassiccio chiamato Sagittarius A*. Questa colossale struttura ha una massa circa quattro milioni di volte quella del Sole e si trova a circa 26,000 anni luce dalla Terra.

I buchi neri sono costituiti da due componenti principali: l'orizzonte degli eventi e la singolarità. L’orizzonte degli eventi è come la superficie del buco nero, che segna il punto in cui la gravità diventa troppo intensa perché qualcosa possa sfuggire. Al centro si trova la singolarità, un punto infinitamente piccolo e denso.

Gli scienziati hanno recentemente compiuto progressi significativi nella nostra comprensione dei buchi neri. Dalla conferma dell’esistenza di buchi neri supermassicci al centro delle galassie all’acquisizione della prima immagine in assoluto di un buco nero attraverso l’Event Horizon Telescope, la nostra conoscenza si è ampliata in modo esponenziale.

I buchi neri sono disponibili in varie dimensioni, con tre tipi principali: primordiali, stellari e supermassicci. Si ritiene che i buchi neri primordiali siano piccoli quanto un singolo atomo ma con la massa di una grande montagna. I buchi neri stellari sono i più comuni e possono esistere all’interno della Via Lattea. Infine, i buchi neri supermassicci sono i più grandi, con masse che superano di gran lunga quella del Sole.

Contrariamente alle teorie folcloristiche, i buchi neri non vagano a caso nell'universo, inghiottendo mondi. Aderiscono alle leggi della gravità, proprio come qualsiasi altro oggetto celeste. Solo se un buco nero avesse un’orbita troppo vicina al nostro sistema solare la Terra ne risentirebbe in modo significativo, ma questo scenario è altamente improbabile.

La recente scoperta di un buco nero rotante offre uno sguardo straordinario sulla natura misteriosa di questi colossi cosmici. Questa svolta non solo espande la nostra conoscenza dell’universo, ma approfondisce anche il nostro fascino per questi oggetti enigmatici.

